Depositan acusación formal contra Jairo González y otros 5 imputados por fraude con criptomonedas

El ministerio público depositó la acusación formal en contra de Jairo González Durán y otras cinco personas acusadas en el más grande fraude financiero con criptomonedas y falsos puestos de bolsa de valores conocido hasta la fecha, contra quienes solicita que se dicte auto de apertura a juicio.

El caso fue apoderado al juez del séptimo juzgado de la instrucción del Distrito Nacional, Deiby Peguero para el conocimiento de la audiencia en contra de Kelmin Santos Rodríguez, Leandro González Espinal, Gregorix Polanco Estévez, Moisés González Rodríguez y William Mejía Martínez.

En el caso presentado por la Dirección Nacional de Persecución de Delitos Financieros del Ministerio Público, fueron incluidos además las sociedades comerciales Harvest Trading Cap.SRL, Harvest Group y Asociados SRL, Harvest Trading Academy, SRL y la sociedad comercial Moon Capital SRL.

La instancia de la acusación que tiene 279 páginas, fue depositada ante la jueza coordinadora de los juzgados la Instrucción, kenya Romero, por la Procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso, Iván Feliz, José Agustín de la Cruz, Pelagio Alcántara y Karina Concepción Medina, luego de un largo proceso investigativo.

Según los abogados representantes de algunas de las víctimas César Amadeo Peralta, Danilo Lapaix y José Nicomedes Peralta y que se dedican a la persecución de fraudes y delitos financieros, los hechos que se le imputan a los imputados y las empresas son múltiples delitos graves.

De acuerdo a la acusación el entramado cometió un fraude colosal donde los hoy imputados lograron sustraer a los inversionistas US$16 millones de dólares y RD$7 millones de pesos, en cuyo expediente hay 413 querellantes y casi 5 mil páginas de pruebas.

Los imputados son acusados de asociación de malhechores y estafa, así como violación del artículo 351, numeral 4 de la ley 249-17, sobre el Mercado de Valores, que sanciona las operaciones de puestos de Bolsa de Valores sin autorización del órgano regulador.

Igualmente, por violación al artículo 15 de la ley 53-07, sobre crímenes y delitos de alta tecnología, por realizar las diversas captaciones de fondos de manera ilegal utilizando los sistemas informáticos, así como violación del artículo 3, numeral 3 y artículo 9, numeral 2 de la Ley 155-17 sobre lavado de activos, por lo que podrían ser condenados de 10 hasta a 20 años de prisión.

Refiere la acusación que el imputado Jairo González, desvió gran parte de los recursos hacia un Bróker en los Estados Unidos llamado Interactive Bróker, así como hacia un Bróker en las Bahamas llamado Infinox Capital y otro Bróker en Oceanía llamado FX Primus, así como en Chipre.

Destaca además que en el país pagaba intereses de hasta un 15% mensual, intereses desde mínimo de un 180% anual hasta pagar un 435% anual, o sea que pagaba hasta un promedio de 104 veces más alto los intereses que pagaban los bancos comerciales en el mercado.

Señala que en el retorno diario de ganancias para los inversionistas era de hasta un 15 % diario que ha sido la tasa más alta registrada que se ha pagado por rendimientos en los mercados bursátiles con Criptomonedas, lo que era lógico que era un sistema piramidal fraudulento.

Amadeo Peralta, reveló que actualmente se llevan a cabo múltiples investigaciones contra otras falsas sociedades algunas de las cuales están ya en manos de los tribunales entre ellas como Pipschasers Capital, Trading By Manuel Roca, Digital Capital Investment, GameOver Forex Eirl, Ddls Digital Kingdom, entre otras.

Sostuvo que este tipo de mercados también ha sido la vía para que muchas personas sin la debida orientación financiera pierdan sus capitales realizando inversiones en manos de pseudo-entidades no reguladas, que ofrecen unos intereses elevados, que no poseen ningún respaldo en el país y por vía de consecuencia se requiere que todas las entidades que no se encuentren reguladas que sean intervenidas.