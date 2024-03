Fiscalía investiga supuesta red de trata de inmigrantes que involucra a regidor

La fiscal titular de la provincia Duarte, Smailyn Rodríguez, reveló este martes que desde “hace un tiempo” el Ministerio Público investiga la supuesta red de tráfico de inmigrantes, en el que se involucra de manera directa a Elias Jose Polanco Taveras, regidor del Partido Revolucionario Moderno (PRM), en el municipio de Tenares.

“El equipo de investigaciones desde hace un tiempo conlleva una investigación relacionada al tráfico de inmigrantes, en la cual se ha podido vincular a una red y en el que además se encuentra vinculada una persona que ha sido detenida”, expresó la magistrada, refiriéndose a Elías Polanco, regidor por el PRM en el referido municipio.

Rodríguez explicó que pese a que la actividad de tráfico de personas busca mejorar las condiciones de vida de las personas, no deja de ser un delito, por lo que, las personas que cometen estos hechos, deben ser juzgadas.

La fiscal manifestó que estarán presentando a Elias Polanco, ante la acción de la justicia, para que este, responda a las acusaciones que se le imputan.

Apresamiento de Polanco Taveras

Polanco Taveras, de 50 años de edad, quien se presentó este lunes, en horas de las mañana ante el Palacio de Justicia de la provincia Duarte, fue arrestado la tarde de ese mismo dia, mediante la orden no. 00687-2023.

Al momento de ser detenido y conducido hacia una cárcel en la ciudad de San Francisco de Macorís, Polanco se desvinculó de la desaparición hace 11 meses de Luis Escolástico Minaya, y de ser la persona a la que le entregaron 13 mil dólares para el viaje, asegurando que no tiene nada que ver.

“Es muy penoso, es una situación embarazosa en la que nos encontramos, sin saber absolutamente nada de este tema, de que supuestamente, nosotros somos organizadores de viajes de la famosa vuelta, de lo que nos desligamos totalmente”, manifestó el político de 50 años de edad.

No obstante, el regidor indicó que un pariente del desaparecido se acercó a él, para pedirle que le consiguiera a alguien que “recibiera a un hermano que se iba para Estados Unidos” y le brindara alojamiento.

Dijo también, que se comunicó con personas en México (Coyotes), siendo amenazado presuntamente por los familiares del desaparecido en un apartamento, y que se hizo pasar por un primo, para obtener información sobre él, porque “estaba preocupado por la situación”.

“La persona me pregunta a mí que quién soy y yo le digo que soy primo de ese muchacho, que que ha pasado con él y entonces el señor me dice que íban a cruzarlo y cuando lo cruzaron el pidió que lo dejarán descansar y se fueron a llevar a otra persona y cuando regresaron el joven ya no estaba”, expuso Polanco Taveras.

El regidor por el partido oficialista pidió al Ministerio Público que haga las investigaciones de lugar.

Parientes de Escolástico

Mientras que los parientes de Luis Escolástico de 44 años de edad, aseguran que él, le pagó la suma de 13 mil dólares a Elias Polanco, quien supuestamente se dedica, a parte de ser regidor, a organizar viajes ilegales en la famosa “vuelta por México”.

Yaniris Gómez, hermana del desaparecido, dijo que el regidor se ha negado a dar la cara para dar respuestas sobre la situación, por lo que pidió al presidente Luis Abinader intervenir.

Señala que su familia necesita respuesta con relación al paradero de su hermano, debido a que tienen 11 meses viviendo en incertidumbre, sin saber nada de él.

Explicó que han agotado todos los procedimientos legales tanto en México como en Estados Unidos para contactar a Luis, sin embargo, no ha sido posible.