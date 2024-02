Condenas a 40 años son cada vez más frecuentes

Las sentencias de 40 años de prisión continúan en aumento en el país después de la aprobación de la Ley 631-16 sobre Armas y Municiones, siendo la jurisdicción del municipio Santo Domingo Este donde más condenas de este tipo se han emitido.

Antes de la Ley de Armas en el país no había legislación para sentenciar a una persona a pasar esa cantidad de años tras las rejas, y las primeras condenas comenzaron a salir en los primeros meses de 2019.

La condena más reciente fue del pasado 22 de febrero, por parte de los jueces del Segundo Tribunal Colegiado de Santiago, quienes sentenciaron a 40 y 30 años de reclusión mayor a dos hombres que en 2021 mataron a un oficial de la Policía que los había enfrentado para evitar el atraco contra otros ciudadanos en el sector El Ejido de esa ciudad.

El 19 de febrero pasado, el Segundo Tribunal Colegiado de Santo Domingo también condenó a 40 años de prisión a Enmanuel Francisco Alonso Tupete, por el homicidio del menor de edad Ángel Sánchez Peguero, durante un robo en un colmado en el sector de Mendoza de esa jurisdicción en el 2021.

La pena máxima de 40 años de prisión está contemplada en la Ley 631-16 sobre Armas, Municiones y Materiales Relacionados, y establece en el párrafo II del artículo 66 que “cualquier persona física que le quite la vida a otra para cometer robo con violencia, poseyendo un arma de fuego ilegal, será castigada con una pena de 30 a 40 años de privación de libertad”.

El primero de febrero de 2024, el Tercer Tribunal Colegiado de Santiago condenó a Isidro Rafael La Luz Santana, alias "Chilo", a 40 años de prisión por el asesinato de su ex pareja, la profesora Francia Reyes Almonte, hecho ocurrido en junio del 2020.

El 19 de febrero del 2023, el Segundo Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este condenó a 40 años de prisión a un hombre que, durante un robo en un colmado, mató de un disparó a un adolescente de 16 años de edad, hecho ocurrido en el sector Mendoza, en el año 2021.

En tanto que el 23 de abril de 2021, un tribunal de Villa Altagracia (San Cristóbal) impuso 40 años de prisión en contra de Samuel Sánchez Tejada, enjuiciado por asesinar a un vigilante durante un asalto.

El 25 de julio de ese mismo año, fueron condenados a 40 años de prisión cada uno, tres integrantes de una banda que mataron a dos a tiros y golpearon a otro, mientras perpetraron un atraco cuando las víctimas regresaban a sus hogares luego de haber tocado en una fiesta en un hotel del Malecón de Santo Domingo, en el año 2021.

El pasado 25 de agosto de ese año, un tribunal de La Romana condenó a 40 años de prisión a un hombre acusado de haber provocado la muerte a un comerciante, mientras la víctima intentaba evitar un asalto a mano armada a una surtidora de productos comestibles de su propiedad. El condenado fue Jeredis Arismendi Perdomo.

El 15 de agosto de ese año, fueron condenados a 40 años de prisión dos hombres que mataron a una pareja de esposos para robar en un colmado de su propiedad, en un hecho ocurrido el pasado año en el sector Ureña, del municipio Santo Domingo Este.

El 18 de octubre de ese año, el Quinto Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este condenó a dos hombres a 40 años de prisión y a otros tres a 30 años por quitarle la vida a un cabo de la Policía Nacional y por amordazar a un agente de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) en medio de un asalto.

El 25 de octubre de ese año, fue condenado a 40 años de prisión un hombre que asesinó a una embarazada durante un atraco a una banca de loterías, en julio de 2021, en el sector Hoya del Caimito. El sentenciado es Luis Keiry García y la víctima Iphonise Jean.

El 26 de febrero del 2022, el Tribunal Colegiado de La Romana dictó 40 años de prisión a un hombre que le quitó la vida a otro mientras intentaba despojarlo de sus pertenencias, en un asalto a mano armada ocurrido el 8 de julio de 2017.

El 30 de noviembre del 2022, el Primer Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este condenó a 40 años de prisión a Jonathan García Marte, alias Fósforo, tras ser encontrado culpable de la muerte de Kastenst Suero, alias El Bolo, durante un atraco en el sector Perla Antillana.

El 14 de noviembre del 2021, un tribunal de San Cristóbal condenó a 40 años de prisión a Leudy Pérez Araujo o Leudys Pérez Araujo (El Pequeño), acusado de ocasionar la muerte a un capitán del Ejército de República Dominicana durante un asalto a mano armada en 2019.

En marzo de 2020, un tribunal condenó a cuatro acusados a 40 años de prisión cada uno, luego de que fueran hallados culpables de matar a un hombre y herir a dos personas durante un atraco a mano armada ocurrido en el sector Alma Rosa. Los sentenciados fueron Dauris Rancel, Eladio de la Cruz, Edwin Rafael Robles Pujols y Joan Alberto Reyes Terrero.

El 26 de junio de 2019, el Tribunal Colegiado de Sánchez Ramírez, sentenció a 40, 30 y 20 años de prisión a dos hombres y una mujer acusados de la muerte del reconocido folclorista de Cotuí, Manuel Marino Soto Paredes (Soto Mayor) durante un asalto. En ese sentido, fueron dictados 40 años de prisión contra Ramón Colón Guzmán (Chocolate).

Ese mismo mes, también en Santo Domingo Este, fueron condenados a 40 años de prisión por diversos hechos Héctor Luis Sánchez y Chanel Sánchez Flander, alias El Gago.

El 4 de julio de 2019, fueron condenados a 40 años de prisión dos jóvenes hallados culpables de quitarle la vida a un vigilante de seguridad. Los dos sentenciados fueron Hairold Ofren Victoriano (Jairo Bocio) y Rafael Antonio Paulino Peña (Rafelito).

En octubre de ese año, fue condenado a 40 años de prisión Elvin Encarnación (alias Mampula), por la muerte de un mensajero durante un asalto, por el hecho fueron sentenciados otros imputados con penas menores.

En noviembre de 2019, José Manuel Medina Encarnación, de 27 años, y Darwin Domingo Evangelista, de 31 años, fueron condenados a 40 años de prisión por el Primer Tribunal Colegiado de la provincia de Santo Domingo.

Los homicidios durante robos y asaltos con armas de fuego ilegales o para robarles el arma de fuego a las víctimas son frecuentes en República Dominicana, donde los tribunales emiten sentencias condenatorias, pero no así la pena máxima de 40 años, contemplada en la Ley 631-16 sobre Armas, Municiones y Materiales Relacionados, vigente desde el 2 de agosto de 2016.

La otra que también contempla 40 años de prisión es la Ley 267-08 sobre Terrorismo y ya se ha aplicado en el país, aunque no con la pena total, sino de 35 años para Frank Kelyn Holguín, hallado culpable de quemar un vagón del Metro de Santo Domingo, ocasionándoles heridas y quemaduras a seis personas.

Abogados

Abogados consultados sobre el aumento de las condenas de 40 años de prisión, consideran que esto no ha incidido en la reducción de la criminalidad en ningún país y se mostraron en desacuerdo con esa penalidad.

Citaron que el Código Penal condena el asesinato agravado por la premeditación y acechanza a 30 años y la ley de armas a 40 años cuando además de esas agravantes se usa un arma ilegal.

Entienden que la ley no ha servido de nada y que probablemente los jueces no emitan su sentencia como establece esa legislación porque el ministerio público no demuestra que el arma de fuego utilizada en el homicidio era ilegal.