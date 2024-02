Se entregó la mañana de este lunes ante la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) el empresario José Rafael Fermín García "El Loco Fermín", tras tener una alarma migratoria.

En un audiovisual José Rafael Fermín García aclaró que luego de llegar al país, por el Aeropuerto Internacional de Las Américas, se le había comunicado de dicha alarma puesta por la DNCD.

Dijo que tras llegar de nuevo al país, luego de haber estado en los Estados Unidos, tuvo un inconveniente con la DNCD y procedió a dirigirse a la institución.

"La DNCD me pone una alarma que me andan buscando, me hacen durar dos horas y me despachan, pero la alarma existe", dijo el empresario en un video grabado frente a la institución.

Aseguró que esta situación le ocurre "cada cuatro años", pero que nunca pasa nada, por lo que consideró que se trata de "un chantaje o política".