Gonzalo vuelve hoy a tribunal buscando se elimine su arresto domiciliario

El ex ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, acudirá este jueves al Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional para que ese tribunal le levante el arresto domiciliario que pesa en su contra.

Luis Rivas, quien junto a Laura Acosta y Nassef Perdomo Cordero asumen la defensa del exfuncionario de Danilo Medina, dijo que solicitarán a la jueza, Ana Lee Florión, la libertad “pura y simple” de su cliente.

Sostuvo que el tribunal puede ordenar la libertad de Gonzalo Castillo, y que el ministerio público puede con su investigación, ya que ello no tiene inconveniente, ya que están listos para todo, además que el imputado alega no está vinculado en los hechos señalados por el Ministerio Público.

Expresó que en el caso Calamar, no queda nadie con prisión provisional y que en el caso de los arrestos domiciliarios se han ido levantando y que se impone que su cliente tenga el mismo tratamiento.

En torno al caso, figuran como acusados los ex ministros de Hacienda, Donald Guerrero y de la presidencia, José Ramón Peralta, quienes se encontraban cumpliendo prisión preventiva en la cárcel de Najayo, luego de que se le variaría la medida dictada por el juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional.

Esta operación, llevada a cabo por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), se puso en marcha el pasado mes de marzo con 40 allanamientos y el apresamiento de 15 personas.

En el caso figuran además como imputados, el ex ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, el ex contralor General de la República, Daniel Omar Caamaño; el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo; ex director de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña, el economista Ángel Lockward y los exdirectores de Casinos y Juego de Azar, Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández.

Asimismo, Roberto Santiago Moquete, Agustín Mejía Ávila, Emir Fernández de Paola, Marcial Reyes, Alejandro Constanzo, Yahaira Brito Encarnación, Ana Linda Fernández, Aldo Antonio Gerbasi, Ramón David Hernández, Víctor Matías Encarnación y Rafael Parmenio Rodríguez Encarnación.

La imputación preliminar del Ministerio Público en contra de los imputados es de asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno y financiamiento ilícito de campaña a una escala sin precedente, lavado de activos, entre otros.