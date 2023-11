Ray Guevara plantea jueces del TC formen parte del Consejo de la Magistratura

El presidente del Tribunal Constitucional considera que ese órgano debe estar representado en el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), porque sus jueces son los que saben cómo funciona esa Alta Corte.

Igualmente, dijo que aspira a que haya una buena selección de los 5 jueces que sustituirán a igual número que vencen su período de 12 años el 27 de diciembre, cuyo proceso de selección está en la fase de objeciones y reparos, la cual vence este lunes, 13 de noviembre.

“Esa es una competencia del CNM, en consecuencia, como ciudadano, y como presidente del Tribunal Constitucional, como todos los buenos ciudadanos del país, a lo único que uno aspira es a que hayan una buena escogencia, una buena selección, que ayuda al Tribunal a continuar en su ruta ascendente que lleva.” expresó Ray Guevara al preguntarle sobre sus expectativas.

Explicó que eso es lo que puede decir, debido a que el Tribunal Constitucional no está representado en el CNM, por razones que, dijo, explicará en su momento.

Al preguntarse si el TC debería tener representante en el CNM, respondió: “Claro que sí, porque es el que conoce cómo el tribunal funciona, pero eso tiene una explicación, que yo no la puedo dar ahora”.

“Es un tema de cuando aparece el Tribunal constitucional en la Constitución, que no aparece en la primera lectura, sino en la segunda lectura. No aparece nada, ni sala, ni Tribunal Constitucional, y ya el CNM estaba.”, señaló.

El CNM está integrado actualmente por el presidente Luis Abinader, quien lo encabeza, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos Polanco, y el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, ambos del PRM, así como el senador Bautista Rojas, de la Fuerza del Pueblo; el diputado Víctor Fadul, del Partido de la Liberación Dominicana; el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Luis Henry Molina; la magistrada de la Suprema, Nancy Salcedo Fernández, y la Procuradora General, Miriam Germán Brito. Ese órgano está regulado por la ley 138-11 y tiene como atribución escoger a los jueces del Tribunal Constitucional, del Tribunal Superior Electoral (TSE) y de la Suprema Corte de Justicia (SCJ).

El TC es un referente

Ray Guevara resaltó que lo que se ha hecho en el Tribunal Constitucional es fruto de un esfuerzo colectivo.

"Todos los jueces que hemos tenido han contribuido notablemente, los servidores constitucionales yo creo que son de los mejores del país, bien formado, entusiastas, trabajadores y con una conciencia muy arraigada de sus obligaciones.", enfatizó.

Sostuvo que lo más importantes es que el tribunal ya se ha convertido en un referente para los dominicanos.

"La gente habla de la constitución. En todas las escuelas de derecho del país se habla de la constitución, los abogados no van a un juicio sin llevar la jurisprudencia del tribunal, antes llevaban los viejos códigos. Ahora, si usted no lleva los precedentes del Tribunal no vale la pena que vaya a estrado.", subrayó.

Visualizó que ese es el logro más grande del Tribunal Constitucional, que ha puesto la constitución en el centro del accionar y en el centro del pensamiento de los dominicanos y las dominicanas, que muchas veces sin conocer el contenido total de la constitucional, claman y piden respeto por la Constitución.

Precisó que en el ámbito jurisdiccional, el TC ya ha publicado 7,000 sentencias, que están cambiando la vida del ciudadano en la República Dominicana, se están garantizando sus derechos, se está pidiendo el respeto del orden constitucional, y que por eso la gente se siente tan complacida y tiene confianza en el TC.

Desafio de la Alta Corte

En cuanto a cuál ha sido el desafío de la Alta Corte, dijo que al TC solo le entregaron la ley orgánica y la Constitución.

"Más nada, absolutamente nada. Y quiero que alguien me señale si hay alguna institución que ha logrado lo que ha hecho el TC en casi 12 años, en el fortalecimiento de la institucionalidad y la defensa de los derechos humanos. Y se ha convertido en un tribunal ciudadano." destacó.

Refirió que la SCJ trabaja desde el año 1845, y que el tribunal constitucional, en 12 años, es la pieza más prestigiosa dentro y fuera del país, donde lo aclaman. Indicó que el TC está en pleno crecimiento y todavía no ha desarrollado plenamente sus capacidades.