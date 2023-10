Imponen medidas de coerción a 12 jóvenes acusados usar documentos falsos para viajar a Estados Unidos

El Tribunal de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso medidas de coerción a 12 jóvenes acusados de presentarse al consulado estadounidense en el país con documentación falsificada, a los fines de adquirir visados hacia esa nación como deportistas.

La jueza Fátima Veloz les impuso las medidas de coerción, consistentes en una garantía económica de 15,000 pesos en efectivo, presentación periódica e impedimento de salida del país.

Las medidas cautelares fueron dictadas a Santa Jiménez, Julio Rodríguez, Dilenia Toribio, Julianni Peña, Yeilin Hernández, Edison Rodríguez, Preyiin Payano, Jerinson Fernández, Rafelanyi Pimentel, Starlin Betances, Rosalba Ortiz y Yesenia Hidalgo.

A la salida del tribunal, el abogado Sabino Quezada, quien representa a 10 de los acusados, consideró injusta la decisión.

Alegó que se presentó como víctima a la secretaria general de la Federación Dominicana de Yudo, que no firmó el documento presuntamente afectado de falsedad, y que además, cuando se le otorgó el turno a la representación de la Embajada Americana, no quiso hablar, por lo cual consideró que no tiene interés.

“Entendíamos que se le debía dar una libertad pura y simple a estos jóvenes que literalmente fueron engañados y que fueron con documentos que entendían estaban en regla”, planteó el abogado.

Sostuvo que fueron engañados porque fueron apresados, tan pronto llegaron a la Embajada Americana, si dársele la oportunidad de hablar, por lo que asume que hubo una denuncia previa.

Después de conocerse la medida, los imputados fueron sacados de la sala de audiencia y trasladados a la cárcel preventiva hasta que concluya el proceso del pago de la garantía. La mayoría se cubrió el rostro con sus respectivas vestimentas

Otro grupo

En la instancia, la Fiscalía del Distrito Nacional, solicita también medida de coerción consistente en garantía económica, impedimento de salida del país y presentación periódica.

A otro grupo de 11, se les conocerá medida de coerción esta tarde. Se trata de Melvin Rafael Rodríguez, Cristopher Elías Martínez, José Abad Báez, Suleydis Díaz Orozco, Tommy Soto Morel, Reymon Pérez Montás, Luis Antonio Pérez, Ramón Antonio Osoria, Leudy Gómez, y Jordan López.

Según la instancia de solicitud de medida de coerción, los jóvenes se presentaron a primeras horas de la tarde del martes 10 de octubre frente al consulado de los Estados Unidos, ubicado en la avenida República de Colombia, del sector Arroyo Hondo, del Distrito Nacional, utilizando documentos falsos, tales como carta de invitación de la Federación Puertorriqueña de Judo y otros estados norteamericanos.

Señala que los imputados tenían en sus manos certificación de estudiantes de la Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA), y también de diferentes asociaciones deportivas del país que los acreditaban como deportistas.