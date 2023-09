Familiares defienden imputados por explosión en San Cristóbal: “Los están acusando sin pruebas"

Los familiares de los propietarios de la empresa Vidal Plast SRL, señalada como responsable de la trágica explosión en la que perdieron la vida unas 37 personas en San Cristóbal pidieron en las afueras del Palacio de Justicia de esta provincia justicia por los imputados.

El Ministerio Público señala a Edward Armando Vidal Garrido, su esposa Maribel Sandoval Almánzar de Vidal y a la hija de ambos, Mercedes Altagracia Vidal Sandoval, como los culpables del siniestro.

Minutos antes de que iniciara la audiencia de conocimiento de medida de coerción contra los tres ciudadanos, su pariente, Cristian Vidal, en compañía de otros familiares manifestantes, alegó que las autoridades detuvieron a los imputados sin poseer ninguna prueba en su contra.

“Es una injusticia lo que se le quiere hacer a nuestros familiares, donde sin ningún tipo de prueba los están acusando de algo que no pasó, no somos culpables, es imposible que lo poco que quedaba allí hiciera ese estallido, el plástico no explota y mucho menos como ellos alegan, que había gases en un local abierto”, señaló.

Asimismo, negó que la empresa se dedicara a “fabricar fundas”, tal y como se hace constar en la acusación presentada por el órgano persecutor.

“No sé por qué se ensañan con una familia que lo único que ha hecho trabajar”, agregó.

Son 37 los muertos por la explosión de San Cristóbal, según el Ministerio Público Lea también

A principios de semana, el Cuerpo de Bomberos de San Cristóbal informó que Vidal Plast fue el epicentro de la explosión en el centro de la ciudad.

De acuerdo con el informe preliminar, luego de la explosión se determinó que "contenía acumulaciones de gases y materiales inflamables los cuales con chispas, ignición, calor o fricción pudieron generar la activación de dicha explosión".