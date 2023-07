El Mayor Clásico dice que nunca se querellará contra su esposa

Enmanuel Reyes, nombre de pila del intérprete urbano “El Mayor Clásico”, manifestó este viernes a la salida del Palacio de Justicia de Santo Domingo Este, que no se ha querellado contra su esposa ni lo hará “nunca”.

“Nunca me he querellado contra ella, ni lo voy a hacer, porque esto no fue violencia de género”, expresó Reyes.

Audiencia

Este viernes se llevó a cabo el conocimiento de medida de coerción de Carolina Tamayo, esposa del exponente urbano, luego de que el Ministerio Público asumiera su caso de oficio, tras un video en el que se ve al artista en una camilla de hospital con heridas propinadas supuestamente por ella.

La audiencia fue aplazada para el próximo domingo 16 de julio para que los abogados de ambas partes puedan conocer el expediente del caso, una petición hecha por Tamayo, según indicó Carolina Morel, abogada del intérprete de “Versace”.

Morel también reafirmó que esta solicitud fue hecha por la esposa del artista, ya que este no se ha querellado.

Video



Esposa del artista

La esposa del artista no dio ninguna declaración al respecto, no obstante su abogada Dilce Hernández manifestó que ella es “una madera de su hogar”, que nunca se había visto envuelta en un escándalo.

Asimismo, pidió que entienda la “situación de familia” que atraviesan ambos como “personas normales”, no como artistas.