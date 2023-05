Envían a juicio al actor Andrés Castillo, acusado de acosar menor de 14 años

El juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional dictó auto de apertura a juicio contra el actor Andrés Alberto Castillo Salas, acusado de incurrir en acoso y coacción en perjuicio de una adolescente de 14 años de edad.

El magistrado Deiby Timoteo Peguero tomó la decisión luego de concluida la audiencia preliminar contra el actor, tras acoger una solicitud de apertura a juicio del Ministerio Público, representado por el fiscal litigante Guillermo de la Cruz Peña.

De la Cruz Peña aportó los elementos de pruebas con los que demostró la responsabilidad penal del acusado de los hechos.

El actor Castillo Salas invitó en horas de la noche, sin el consentimiento de sus padres, a un supuesto casting de una película que produciría a una menor de 14 años de edad.

De la Cruz Peña concluyó que, con su acción, el procesado incurrió en la violación de los artículos 354 del Código Penal Dominicano, el artículo 12 del Código Para la Protección y los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 136-03) y el 396 de la Ley 53-07 sobre la comisión de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.

El artículo 354 del Código Penal ordena: “la pena de reclusión se impondrá al que con engaño, violencia o intimación robare, sustrajere o arrebatare uno o más menores, haciéndoles abandonar la vivienda o domicilio de aquellos bajo cuya autoridad o dirección se hallaban”.

En tanto que el artículo 12 de la Ley 136-03 (Código del Menor) establece que: “Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la integridad personal. Este derecho comprende el respeto a la dignidad, la inviolabilidad de la integridad física, psíquica, moral y sexual, incluyendo la preservación de su imagen, identidad, autonomía de valores, ideas, creencias, espacio y objetos personales”.

El 7 de noviembre del 2022 el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso al actor Andrés Castillo impedimento de salida, presentación periódica, orden de alejamiento y evitar contactar a la víctima, como medida de coerción, atendiendo a un pedimento del Ministerio Público y los actores civiles.

La decisión judicial se produjo luego de que el Ministerio Público apelara ante la Corte de Apelación del Distrito Nacional la decisión anterior del tribunal, en esa oportunidad presidido por el juez Juan Francisco Rodríguez Consoró, emitida en agosto de ese año, que le otorgó la libertad pura y simple por el mismo caso, alegando que en la acusación no se configuraba un tipo penal atribuido al imputado.

LOS HECHOS

El pasado 8 de agosto, la periodista Alicia Ortega dio a conocer en su programa “El Informe” grabaciones donde se escucha a Castillo, en una llamada telefónica, proponerle insistentemente a la menor de 14 años salir de su casa en horas de la noche con la excusa de realizarle una audición para una película en la que supuestamente actuaría junto a la estrella de Hollywood Mark Walghberg.

“Yo voy a estar aquí hasta las 11:00... Pero al mismo tiempo yo nunca recibo padres. ¿Entiendes? Entonces no quiero que se mal interprete, si tienes que pedir permiso para ir algún sitio pues tú lo pides y tú vas y tu regresas, pero si hay que venir con equipos yo no los voy a recibir, mi asistente que es una mujer ella tampoco puede. Entonces si no puedes tú me dices y yo te mando el guion otro día”, le dijo Castillo.

La madre de la adolescente, quien también es actriz, aseguró que ella y su hija habían conocido a Castillo en una audición para una campaña publicitaria, donde se realizaron una fotografías y mantuvieron un diálogo “normal y corriente” con Castillo, pero que dos meses más tarde, este contactó a su hija por redes sociales.