Someten fiscal adjunto por desalojo arbitrario de una señora en el sector de Los Ríos

La procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, fue apoderada de una denuncia en contra de un fiscal encargado del departamento de Fuerza Pública de la Fiscalía del Distrito Nacional, acusado de querer apropiarse de un apartamento propiedad de la señora Moraima Mañón, en el sector de Los Ríos del Distrito Nacional.

La instancia fue depositada por los abogados Roberto Rosario, Manuel de Jesús Crespo y Domingo Villanueva, en contra del fiscal adjunto Manuel de la Cruz Paredes, quienes alegaron que el desalojo de la señora Mañón fue realizado sin título y sin una sentencia en su contra.

Señalaron que apoderaron a la procuradora para que remita el caso por ante el Consejo Superior del Ministerio Público en contra del fiscal adjunto.

Los abogados responsabilizan a la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, de estar protegiendo, contra quien aproximadamente dos meses interpusieron una querella en su contra, por esa misma situación que denuncian ante el referido consejo.

Expresaron que, en el mes de marzo, el fiscal adjunto acompañado de un grupo de “tiguere”, se presentó a una residencia de Mañón y practicó un desalojo contra la propiedad de la señora.

Indicó que cuando el fiscal se presentó al lugar rompieron la puerta del departamento con pata de cabra y se apoderaron del apartamento.

Sin embargo, sostienen que Mañón no le debe ni un centavo a nadie, no tiene hipoteca, no tenía demanda de desalojo, ni tampoco tenía sentencia en su contra.

Rosario dijo que han pasado dos meses y que le han pedido a la fiscal que lo reciba y que no han recibido respuesta y que al parecer no es la intención de darle curso y mientras eso ocurre la joven no ha podido dormir en su departamento, y que tiene que hacerlo en un hotel o donde una amiga.