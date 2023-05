Corte rechaza retornar a Najayo a imputado del caso Medusa bajo arresto domiciliario

La Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional rechazó retornar a la cárcel de Najayo a Alfredo Alexander Solano Augusto, uno de los implicados en el caso Medusa, quien se encuentra bajo arresto domiciliario.

El tribunal tomó la decisión al rechazar un recurso de apelación interpuesto por el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Wilson Camacho.

En la audiencia la defensa del ex subdirector administrativo de la Procuraduría General de la Republica, doctores Manuel Sierra e Ybo Rene Sánchez, pidieron al tribunal rechazar el recurso de apelación presentado por el ministerio público alegando que su cliente no presenta peligro de fuga y que no ha violado nada, para que tenga que ser retornado a prisión.

Con el recurso el ministerio público buscaba que la Corte de Apelación revocara la decisión del juez del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Amauri Martínez, quien varió la prisión preventiva que pesaba en su contra e impuso el arresto domiciliario e impuso impedimento de salida.

En el caso figuran además como imputados el exprocurador Rodríguez Sánchez, el exdirector de Tecnología de la Información y la Comunicación del Ministerio Público, Javier Alejandro Forteza Ibarra, el exdirector administrativo, Jonathan Joel Rodríguez Imbert.