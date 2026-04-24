Collado y embajadora de EE.UU. recorren Zona Colonial y resaltan su valor cultural

El ministro de Turismo, David Collado, y la embajadora de los Estados Unidos en el país, Leah Francis Campos, realizaron ayer un recorrido por varios puntos emblemáticos de la Ciudad Colonial, donde destacaron su valor histórico y cultural, como uno de los principales atractivos turísticos de la región del Caribe.

El punto de partida fue el Parque Duarte, donde se desarrollaron exposiciones y degustaciones de productos nacionales, así como muestras de artesanía dominicana.

Durante la actividad, ambos disfrutaron del tradicional frío-frío y coco de agua, además de apreciar diversas piezas elaboradas en ámbar y larimar, consideradas patrimonio cultural, porque representan la identidad del país.

Posteriormente, acompañados de sus respectivas comitivas, iniciaron un recorrido por las calles Padre Billini e Isabel la Católica. Además visitaron el Convento de los Dominicos y la Plaza Fray Bartolomé de las Casas, también conocida como Plaza Tirso Molina.

A estos lugares simbólicos de la Ciudad Colonial es donde acude el 8% de los turistas que visitan el país.

Como parte de la agenda, las autoridades continuaron la visita por la Iglesia Nuestra Señora de las Mercedes, la Plaza de España, la Plaza San Antón y el Museo de la Fortaleza de Santo Domingo, espacios considerados símbolos del patrimonio histórico nacional y parte fundamental de la oferta turística.

Collado y Campos resaltaron que la Ciudad Colonial es uno de los principales destinos turísticos que se eligen alrededor del mundo, consolidándose como uno de los lugares más importantes del Caribe.

Contexto de la visita

Este recorrido forma parte de una serie de visitas institucionales que realiza la embajadora estadounidense desde su llegada al país, con el objetivo de conocer de primera mano distintos sectores productivos, sociales y culturales del país.

El pasado martes sostuvo un encuentro con directivos del Grupo de Comunicaciones Corripio y directores de sus medios, en el que reafirmó su compromiso con la defensa de una prensa libre, independiente y accesible. Destacó además el papel fundamental del periodismo en el fortalecimiento de la transparencia y la institucionalidad democrática.

En marzo pasado la diplomática visitó las instalaciones de la empresa Codevi, un parque industrial ubicado en la zona fronteriza, que impulsa el desarrollo económico y generación de empleos en la región, donde conoció los beneficios que este proyecto aporta al crecimiento socioeconómico de la zona noroeste.

También, en ese mes corrió la frontera por la provincia Dajabón, donde recibió explicaciones sobre las operaciones de seguridad y el flujo comercial en esa zona, como parte del fortalecimiento de la cooperación entre ambos países.

Las prioridades

Leah Francis Campos fue nominada por el presidente Donald Trump y confirmada por el Senado de los Estados Unidos el 7 de octubre de 2025 como embajadora en la República Dominicana. Se ha comprometido a profundizar las relaciones entre los dos países, al tiempo que da prioridad a los intereses nacionales vitales de los Estados Unidos, en busca de la paz, la prosperidad, la estabilidad regional y la seguridad.

Desde su llegada a República Dominicana la embajadora estadounidense ha visitado diversas instituciones sociales, culturales y estatales, incluyendo también a líderes de los partidos políticos.