El país busca liderar el ‘nearshoring’ en el Caribe

Panamá. – En el marco del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, el ministro de Industria y Comercio, Eduardo Sanz Lovatón, presentó a la República Dominicana como un destino estratégico para la reconfiguración de las cadenas de suministro globales.

Durante la mesa técnica “Comercio en un mundo fragmentado”, organizada por el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), el funcionario explicó que la estrategia del país se centra en la apertura comercial y la modernización industrial.

Destacó que, más allá de la inversión tradicional, el objetivo actual es consolidar al país como un Hub Logístico y una plataforma segura para el nearshoring.

“No se trata solo de ensamblaje; buscamos integrar al país en cadenas de valor sofisticadas, como la de dispositivos médicos y semiconductores”, señaló Sanz Lovatón.

El ministro compartió panel con expertos de instituciones como el Georgetown Americas Institute y la UNCTAD, reafirmando el papel de la media isla en la discusión regional sobre competitividad.

El evento, que concluyó este 29 de enero, reunió a líderes regionales para debatir soluciones de inclusión y desarrollo sostenible bajo el auspicio del CAF.