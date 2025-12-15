Abinader firmó la extradición de Esteffani "Ethian" Vásquez hacia PR, ante acusación de narcotráfico

El presidente Luis Abinader firmó la entrega en extradición de Esteffani (Ethian) José Vásquez Amarante hacia Puerto Rico para que enfrente los cargos que le imputa la justicia estadounidense.

A través del decreto 664-25, el presidente dominicano autorizó la entrega de la expareja de Jacqueline Fernández Brito, diputada de la provincia La Romana por el Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Vásquez es acusado de asociación delictuosa para distribuir cinco kilogramos o más de una mezcla o sustancia que contiene una cantidad detectable de cocaína, con la intención, el conocimiento y la causa razonable para creer que dicha sustancia sería importada ilegalmente a los Estados Unidos, en violación del título 21, Código de los Estados Unidos, secciones 963, 959(a) y 960.

La disposición presidencial fue firmada el pasado 26 de noviembre.

Esteffani (Ethian) José Vásquez Amarante también enfrentará cargos de complicidad entre sí y con otros, distribuyendo consciente e intencionalmente cinco kilogramos o más de una mezcla o sustancia que contenía una cantidad detectable de cocaína, con la intención, el conocimiento y la causa razonable para creer que dicha sustancia sería importada ilegalmente a los Estados Unidos, en violación del Título 21, Código de los Estados Unidos, sección 959(a) y 960, y del título 18, Código de los Estados Unidos, sección 2.

Por igual se le acusa de asociación delictuosa para cometer delitos de lavado de activos, en violación del título 18, Código de los Estados Unidos, Secciones 1956(h), 1956(a)(l)(B) (i), y 1956(a) (l)(A)(i).

“Dicha entrega en extradición se dispone bajo la condición de que al nacional dominicano Esteffani José Vásquez Amarante bajo ninguna circunstancia se le aplicará la pena de muerte, en el caso de que se comprobase su culpabilidad respecto de las infracciones por las cuales se dispone su extradición y deberá ser juzgado”, reza un párrafo del decreto.

"Ethian" fue apresado en la primera semana de noviembre y aceptó su extradición hacia Puerto Rico el 18 de noviembre ante la Suprema Corte de Justicia, para hacerle frente a las acusaciones en su contra.

jacqueline fernández

El pasado día 7 de noviembre, la legisladora Jacqueline Fernández dijo que se encontraba separada del señor Vásquez.

A través de un comunicado colgado en sus redes sociales, la representante de La Romana en la cámara baja señaló que no guardaba ningún “vinculo de convivencia” con Vásquez.

“Las circunstancias que involucran al señor Vásquez son exclusivamente de su responsabilidad individual y expreso mi total respeto al debido proceso, a las investigaciones correspondientes y a las autoridades competentes, quienes son las llamadas determinar a y esclarecer los hechos cualquier consecuencia conforme a la ley”, señaló la legisladora.

su padre, el juez

"Confiamos en la justicia norteamericana y él tiene que probar la inocencia que alega. Y si resulta culpable, que caiga sobre él todo el peso de la ley", dijo el padre de "Ethian" Vásquez, quien es juez del Tribunal Superior de Tierras de El Seibo.

Su nombre es José María Vázquez Montero, y señaló que si su hijo era encontrado culpable debía caer sobre él todo el peso de la ley.