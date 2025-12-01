“Lo vamos a estudiar”, dice Abinader sobre posible alza de aranceles en importaciones de galletas

Luis Abinader, presidente de la República Dominicana, indicó que no tenía conocimiento sobre la denuncia de distintitos supermercados del país por el posible aumento de hasta un 87.1% en los aranceles que podrían tener las galletas importadas.

“Yo me enteré de esa situación en el día de hoy. Nosotros le vamos a dar seguimiento para tomar las medidas apropiadas en ese sentido”, dijo Abinader este lunes en el acostumbrado encuentro con la prensa, LA Semanal.

El reclamo se encuentra bajo la investigación de la Comisión de Defensa Comercial (CDC). Sin embargo, el Centro Cuesta Nacional, Grupo Ramos, Hipermercados Olé y Bravo alegan la suspensión del procedimiento, debido a la consideración de distintos fallos dentro del expediente.

Los diferentes supermercados contemplan que el CDC ha operado con imprecisión y falta de información en la medida solicitada por Molinos Modernos y Molinos Valle del Cibao.

No obstante, el primer mandatario de la nación expresó que los anuncios divulgados "están fuera de lugar" y que el Gobierno estudiará las medidas hasta encontrar mejores soluciones.

“Esos anuncios están fuera de lugar con unas tazas que no se corresponden. Eso lo vamos a estudiar y siempre tomaremos las medidas que sean favorables para el pueblo dominicano”, comentó.