Desde España hasta Kenia: Abinader recibe cartas credenciales de siete nuevos embajadores

Siete nuevos embajadores ya acreditados en República Dominicana entregaron sus cartas credenciales al presidente Luis Abinader en un acto celebrado en el Palacio Nacional.

Los embajadores, cuatro mujeres y tres hombres, provienen de países europeos, africanos y asiáticos: el Reino de España, la República del Congo, Albania, Azerbaiyán, la Federación de Malasia, Kenia y Polonia.

Durante el acto, el jefe del Estado estuvo acompañado de la vicepresidenta, Raquel Peña, y el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez.

Lorea Arribalzaga Ceballos, del Reino de España, fue la primera embajadora que presentó sus cartas credenciales ante el presidente Abinader.

Más tarde, la representación se hizo en este orden: Rosalie Kama Niamayoua del Congo; Ervin Bushati de Albania; Rusla Novruz oghlu Rzayev de Azerbaiyán; Muhammad Radzi Bin Jamaludin de Malasia; Everlyne Nwenda Karisa de Kenia y Jolanta Janek de Polonia.

De acuerdo con un comunicado del Gobierno dominicano, estos embajadores tiene "una destacada trayectoria diplomática en representación de sus países, tanto en organismos multilaterales como en misiones bilaterales".

¿Quién es quién en esta nueva delegación de embajadores?

En agosto de 2021, la representante española, Lorea Arribalzaga Ceballos, fue nombrada embajadora de España en Eslovenia tras una destacada trayectoria en el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

Ha ocupado cargos como subdirectora general para Países Andinos (2017-2021), vocal asesora para Iberoamérica y Caribe (2015-2017) y destinos diplomáticos en Italia, Ecuador y Costa Rica.

También ha ocupado funciones en la Dirección General de Política de Desarrollo y la Dirección General de Europa desde su ingreso en la Carrera Diplomática en 2001.

Es catedrática en Comercio Exterior por la Universidad del País Vasco y cuenta con un postgrado en Liderazgo en Gestión Pública por el IESE.

La embajadora congoleña, Rosalie Kama Niamayoua, es doctora en Química por la Universidad Marien Ngouabi, con formación académica en Francia (Universidad de Ciencias y Técnicas de Lille y Universidad Claude Bernard Lyon 1).

La embajadora de Kenia, Everlyne Nwenda Karisa junto al preidnete Luis Abinader, la vicepresidenta Raquel Peña y el Ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez.Raúl Ascencio

Desde 2018 se desempeñaba como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria en Cuba, donde también ejerce como decana del Grupo Diplomático Africano.

Además, es embajadora concurrente en Nicaragua (desde 2019) y en Costa Rica (desde marzo de 2025).

El representante albanés, Ervin Bushati, era embajador en Estados Unidos desde julio de 2023, con acreditación concurrente en México, Panamá, República Dominicana, Guatemala y Costa Rica.

Ha sido jefe de Delegación ante la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (2017-2021) y miembro del Parlamento de Albania (2013-2021), donde integró las comisiones de Economía y Finanzas y de Política Exterior.

El embajador azerbaiyano, Rusla Novruz oghlu Rzayev, posee una amplia experiencia diplomática y académica internacional: cuenta con licenciatura en Relaciones Internacionales con honores y maestrías en Seguridad Internacional, Paz y Desarrollo.

Ha desempeñado funciones clave en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Azerbaiyán y en varias embajadas, incluyendo Argentina, Italia, Uruguay y actualmente Cuba.

Habla azerbaiyano, inglés, español, italiano y ruso, con sólida trayectoria en asuntos políticos, seguridad y cooperación internacional.

En tanto, el embajador malayo, Muhammad Radzi Bin Jamaludin, tiene una licenciatura en Letras con honores de la Universidad de Wisconsin y un Diplomado en Administración Pública (DPA) del INTAN.

Ha ocupado múltiples cargos clave en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Malasia y en misiones diplomáticas en Nigeria, Chile, Alemania, Canadá, Singapur y Cuba.

Su experiencia abarca áreas consulares, finanzas, política internacional y protocolo, destacándose por su liderazgo en relaciones bilaterales y cooperación internacional.

La embajadora keniana, Everlyne Nwenda Karisa, cuenta con una formación académica en ciencias sociales y desarrollo. Obtuvo su maestría en Estudios de Género y Desarrollo en la Universidad de Nairobi entre 2011-2013.

Completó su licenciatura en Estudios Culturales (Antropología) en la Universidad Max entre 2001 y 2005. Desde marzo de 2024 se desempeñaba como embajadora en Cuba.

La embajadora polaca, Jolanta Janek, cuenta con máster y doctorado en Economía por la Escuela Comercial Principal de Varsovia.

Desde 1990 ha desarrollado una destacada carrera diplomática, incluyendo cargos en las embajadas de Polonia en Roma y Malta, así como en diversos departamentos del Ministerio de Asuntos Exteriores.

Desde 2019 se desempeña como Ministra Plenipotenciaria en el Departamento de Política Europea. Es autora de artículos sobre temas sociales y económicos y domina tres idiomas: italiano, inglés y español.