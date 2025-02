Interior y Policía hizo arqueo en el país para mejorar cuerpos de bomberos

Ante los constantes problemas que afrontan y dificultan el funcionamiento de los cuerpos de bomberos en diferentes jurisdicciones del país, el Ministerio de Interior y Policía realizó un levantamiento en provincias bajo el propósito de mejorar la calidad en las distintas estaciones..

Eladio Rodríguez, director de los trabajos de coordinación de los cuerpos de los bomberos, explicó que el objetivo que se busca es velar para que las estaciones estén recibiendo fondos, tengan camiones en buenas condiciones, infraestructura adecuada y una cantidad mínima de entre 5 y 6 bomberos nombrados por las alcaldías.

Rodríguez indicó que en muchas estaciones del país se ha instalado cuerpos sin cumplir con los requisitos, contribuyendo a que esto afecte su operatividad.

“Hemos encontrado en los levantamientos que hemos estado haciendo a nuestra llegada que mucho de esto se incumple; se instalan cuerpos de bomberos sin ningún tipo de requisitos, sin ningún tipo de preparación ni equipamiento y después un enramado, una casa de familia sin el equipamiento adecuado. Después se entiende que son cuerpos de bomberos, tienen la buena intención, pero ni siquiera tienen la preparación ni el equipamiento”, señaló el director.

Luego de que en provincias como Barahona, Elías Piña, Pedernales, Haina, Neyba y San José de Ocoa la función de los bomberos se ha visto obstaculizada debido a las limitaciones en el equipamiento, Rodríguez señaló que la ministra de esa entidad, Faride Raful, instruyó para comprar camiones, aunque es una labor que recae sobre los ayuntamientos.

“Aunque corresponde (la compra de camiones) legalmente a los ayuntamientos, pero es para sustentar un poquito la situación, porque al final es seguridad ciudadana”, añadió.

Según Eladio Rodríguez, se enviarán camiones nuevos a las provincias cabeceras, mientras aquellos que ya están serán enviados a otras provincias con menor cantidad de incidentes.

detalles sobre el levantamiento

Eladio Rodríguez explicó que el levantamiento no solo será de equipamiento, sino que también se mejorará la infraestructura de los cuerpos de bomberos y ampliación del presupuesto.

“Hicimos los requerimientos a la Presidencia para que nos aumenten el presupuesto, para poder darle subvención a aquellos cuerpos de bomberos, que hasta ahora tenemos identificados 23, que no reciben compensaciones porque no cumplen, no tienen ni respuesta, no tienen camiones”, dijo el director, ya que muchos de ellos no reciben compensación salarial.

La ampliación del presupuesto es para poder sustentar, aumentar el sueldo y poder darles mayores beneficios a los bomberos.

“Ya a los bomberos se les está dando seguro de vida, seguro médico, que anteriormente no lo tenían, a través del Interior y Policía; y se les aumentó a 15 mil pesos; el bombero que menos gana, gana ya 15 mil pesos. Anteriormente ganaba 2 mil pesos, no ganaba nada”, expresó.

provincias con limitaciones

En los 12 municipios y 10 distritos municipales que conforman la provincia Barahona el cuerpo de bomberos funcionan con precariedades.

Una muestra de esta situación de profunda crisis de los cuerpos de bomberos del municipio se expresa en que, de siete camiones o vehículos con los que cuenta, apenas uno funciona a toda capacidad. Otro lo usan, pero humea mucho, mientras el tercero funciona “dentro lo que cabe”, como lo describieron en la comunicación sobre el levantamiento dirigida a Interior y Policía.

Los siete carros de bomberos, con muchos años acumulados, presentan muchos desperfectos y cuatro están fuera de servicio, lo que representa el 57.14 % de la cantidad de vehículos.

carencias y fallas

Mientras tanto, los bomberos de Ocoa cuentan con cuatro camiones que tienen décadas en uso y presentan serias fallas mecánicas, además de la falta de equipos esenciales y herramientas clave para el personal cumplir su labor.

El cuartel de bomberos de Ocoa, municipio cabecera de la provincia, tienen dos camiones, uno al servicio del municipio Sabana Larga y otro en el también municipio Rancho Arriba.