Juan Manuel Méndez responde sobre su permanencia en el COE

A raíz de las informaciones que han circulado en redes sociales sobre la destitución del director del Centro de Operaciones de Emergencia (COE), Juan Manuel Méndez García, este declaró no tener conocimiento de ello.

“Yo no puedo decir si es cierto o no, porque eso no depende de mí. Ahora bien, yo no he renunciado”, expresó García a través de una llamada con periodistas de Listín Diario.

A pesar de los comentarios que han circulado, el director expresó lo agradecido que está del presidente Luis Abinader y que no ha recibido ninguna notificación que indique que fue destituido.

“Le agradezco mucho al presidente por la distinción que ha tenido conmigo, no solo por mantenerme en el COE, sino también por asignarme en otra institución”, dijo el funcionario.

El mayor general Méndez García asumió el cargo de director del Centro de Operaciones de Emergencias el día 26 de julio de 2005 y de la Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extrahospitalarias en el mes de junio de 2022.

Méndez García también es abogado, y ha recibido varias distinciones como la de “Gran cordón militar Juan Pablo Duarte” y fue reconocido por la Presidencia de la República.