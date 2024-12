Arranca el operativo para prevenir los accidentes

Bajo el lema “Conciencia por la Vida”, inició ayer el operativo preventivo Navidad y Año Nuevo 2024-2025, en la que distintas entidades se unieron para tratar de disminuir los accidentes durante las festividades.

Desde volantes informativos, el servicio de primeros auxilios, inspecciones técnicas para los transportes públicos, hasta las pruebas de alcoholímetro para los conductores, son parte de las acciones implementadas para la prevención de accidentes.

La primera fase del operativo arrancó a las 2:00 de la tarde de ayer y concluirá el miércoles 25 de diciembre a las 6:00 de la tarde, con el objetivo de prevenir incidentes y responder ante las emergencias que pudieran tener los ciudadanos que se trasladan a diferentes localidades del país para compartir con familiares y amigos durante las festividades de la época.

Los organismos y las instituciones que lo conforman establecieron un dispositivo de prevención y seguridad vial en los tramos carreteros de las principales vías y autopistas del territorio nacional para prever accidentes de tránsito, intoxicación por alcohol y por alimentos.

Esta operación cuenta con un total de 47, 422 colaboradores de las instituciones que forman parte de los organismos de primera respuesta, como brigadistas, médicos, paramédicos, militares, policías, especialistas en búsqueda y rescate, voluntarios y otros.

Asimismo, se instalaron 1,243 puestos de socorro, fijos y móviles, que fueron distribuidos en puntos donde se ha detectado un mayor número de incidencias según datos estadísticos de operativos pasados.

También fueron distribuidas 580 ambulancias, localizadas en puntos estratégicos, 16 equipos de extracción vehicular, 75 unidades de rescate vehicular, 18 talleres móviles, dos centros de atención prehospitalaria y tres helicópteros.

De acuerdo con la Dirección de Servicios de Atención de Emergencias Extrahospitalarias (DAEH), el operativo está disponible en dos turnos diarios, en especial en las localidades que lo ameriten.

Durante el lanzamiento del operativo, el titular de la DAEH, Juan Manuel Méndez García, hizo un llamado a los ciudadanos para que asuman las medidas de seguridad que desde el gobierno se han establecido para prevenir incidentes durante las festividades.

Asimismo, puntualizó que los impuestos no son suficientes para pagar el trabajo que realiza un agente de seguridad al Estado.

y que la mejor forma de pagar es con una conducta prudente.

“Tu nivel de conciencia hará la diferencia. Págame con tu buen comportamiento”, exhortó García.

Otras recomendaciones

Por motivo de las festividades navideñas, el Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales (Idoppril) diseñó una serie de medidas para la disminución de los incidentes durante las celebraciones.

El director de esta entidad, Fausto López Solís, exhortó a los trabajadores, empleadores y ciudadanos en general, practicar medidas de prevención y evitar accidentes de tránsito en el trayecto hacia las empresas o a sus hogares. Asimismo, les instó a que en estas festividades no cometan excesos y conduzcan con la debida moderación.

Además, la institución, durante el periodo pascual, estará disponible las 24 horas, los siete días de la semana, a través del servicio de atención de llamada.

“Toda incidencia que ocurra a modo laboral debe ser reportada a nuestras oficinas lo antes posible, ya que, si resulta ser calificado el accidente de trabajo, la entidad entregará la cobertura que sea requerida, según cada caso”, señaló el ejecutivo.

Precisó que un personal especial estará de servicio para atender las autorizaciones médicas o de procedimientos que requieran los afiliados afectados por cualquier eventualidad en estos días festivos.

El funcionario dijo que si los ciudadanos toman las medidas necesarias, pueden eliminar o disminuir el riesgo de padecer un accidente laboral.

“Desde el Idoppril, hacemos un llamado a los empleadores a velar por que en cada lugar de trabajo se adopten las estrategias correspondientes que incidan en el trabajador, manteniendo un entorno preventivo”, agregó López Solís.

