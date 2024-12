Últimos presos indultados por el Presidente salieron hace 12 años

Han pasado 12 años y 10 meses desde la última vez que un presidente de la República otorgó indultos a condenados por los tribunales. Leonel Fernández, en su último período y poco tiempo antes de salir del poder, otorgó seis perdones a reos que estaban privados de libertad en distintas cárceles del país.

Mediante el decreto 65-12, divulgado en febrero del año 2012 y tras una comunicación entre Fernández y el entonces procurador general Radhamés Jiménez Peña, se formalizó el último indulto que se dio en el país.

La particularidad de este último, es que los indultos iban destinados a “varios enfermos” que fueron condenados y que, mediante el artículo 128, numeral 1, literal J de la Constitución de la República, se les concedió la libertad.

“Se le concede el beneficio del indulto, por el tiempo de las penas pendientes de cumplir de los respectivos penitenciarios donde se encuentran, con efectividad al 27 de febrero del 2012” establece el artículo 1 del decreto.

Los indultados fueron Bienvenido Leyba Vargas y Daniel Celedonio Marcelo, de la Cárcel Pública de La Victoria; Juan Valdés Jerez y Yerar Dios Evangelista Contreras, Cárcel de Puerto Plata; Salvador Plasencia Hernández, Cárcel de Sánchez Ramírez, Cotuí y Francisco Salazar Hernández, Cárcel Modelo de Najayo-Hombres.

Según datan registros periodísticos de la época, los seis reclusos fueron recomendados por una comisión que evaluó los expedientes de 916 reos, que habían solicitado ser beneficiados con el perdón.

La Comisión de Indultos estaba compuesta por los entonces director general de Prisiones, Mario Acosta Santos; fray Arístides Jiménez Richardson, vocero; la directora general administrativa del Ministerio Público, Gladys Checo de Almonte; Manuel Arsenio Ureña, tesorero del Patronato Nacional Penitenciario, y el revendo Cirilo Zárate, capellán penitenciario de la Diócesis de Puerto Plata. Los indultados sufrían de enfermedades terminales.

Extranjeros indultados

Previo a ese decreto, en el 2009, el también expresidente Fernández dispuso el perdón a dos jóvenes francesas condenadas en 2008 a ocho años de prisión por tráfico de drogas.

Fernández firmó el decreto de indulto que, en esa ocasión, afectó a las dos ciudadanas francesas, a un estadounidense y a dos dominicanos. Sarah Zaknoun y Céline Faye, de 19 y 20 años fueron las perdonadas en el 2009 por el exmandatario.

Ambas, según registros periodísticos, fueron detenidas en junio de 2008 cuando procedían a embarcar de regreso a París, Francia, tras pasar una semana de vacaciones en República Dominicana. Sin embargo, las autoridades encontraron en sus equipajes unos seis kilos de cocaína, por lo que fueron acusadas de tráfico de drogas y condenadas a ocho años de prisión.

Junto a estas, el decreto 908-09 también otorgó indultos a Cherish Royanne Dale, estadounidense, así como a Deidania González Jiménez y Fabio Ruiz Rosado, ambos dominicanos.

Abinader dice que

no indultará presos

El presidente Luis Abinader aseguró en septiembre que durante su gestión no ha otorgado ningún indulto y que no tiene intención de hacerlo en el futuro.

El mandatario hizo estas declaraciones durante LA Semanal con La Prensa, al ser cuestionado sobre la posibilidad de evaluar la situación de los privados de libertad en la República Dominicana y considerar indultos como medida para abordar la alta población carcelaria.

“No soy amigo de los indultos, no he otorgado un indulto en estos cuatro años y no pienso hacerlo en los próximos años”, afirmó Abinader

No obstante, en 2020, con motivo de las festividades de Nochebuena, el presidente dispuso que los miembros de las Fuerzas Armadas que se encontraran bajo arresto por faltas disciplinarias fueran indultados.