Abinader dice tropas kenianas en Haití no se han implementado como era planificado

El presidente de la Republica, Luis Abinader, indicó que no considera que las tropas enviadas desde Kenia hacia Haití para combatir las bandas criminales han sido un fracaso, sino que estas no se han implementado como era planificado.

Durante el espacio LA Semanal, que este lunes fue realizada desde Santo Domingo Oeste, el presidente sostuvo que lo estimado era que llegaran 2,500 policías kenianos a Haití para enfrentar la violencia, sin embargo, solo hay 400.

“Sobre el tema de Haití yo no puedo catalogar ni quiero concluir que las tropas kenianas han sido un fracaso, yo pienso que no se han implementado como era planificado. Tenían que llegar 2,500 y apenas hay 400; ha habido un tema de que no les han transferido los fondos disponibles”, dijo el mandatario.

"Si le transfieren los fondos y llegan a 2,500, estamos seguros de que va a ser un éxito que va a pacificar Haití, eso es lo que esperamos", expresó Abinader.



Abinader sostuvo que el pasado mes de septiembre conversó con el presidente de Kenia, William Ruto, y aseguró que de ser transferidos los fondos, 2,500 policias estarían llegando al territorio haitiano para luchar contras las bandas y la inseguridad.

A pesar del despliegue de una fuerza internacional dirigida por Kenia para ayudar a la policía haitiana a restablecer el orden, las bandas haitianas, bien armadas y organizadas, controlan más del 80% de Puerto Príncipe y las principales carreteras del país.

Según cifras de Naciones Unidas, el número de muertos por la violencia de bandas en lo que va de año en Haití es de al menos 4,544, mientras que los heridos se elevan a 2,060 y los desplazados en el país rondan los 700,000, la mitad de ellos niños.