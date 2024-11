Teletrabajo responderá al acuerdo entre las partes

Sobre la modalidad del trabajo a distancia (Teletrabajo), el ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps, explicó que responde a un mercado en evolución, que incluye mejoras y se trata de un acuerdo entre las partes, donde el empleado tendría alguna compensación por el uso de herramientas. Dijo que el proyecto reconoce la responsabilidad de las empresas, como también la priorización del acuerdo.

Dijo que luego de la formalización del teletrabajo se podrá incursionar en la atención de los riesgos sicosociales, por la naturaleza delas labores.

De Camps explicó que ese tema sería parte de los riesgos labore, de cómo lograr que el esquema de riesgos laborales pueda dar cobertura a la salud mental

La cantidad de mejoras en el Código Laboral son de gran importancia para la sociedad, dijo el ministro de Trabajo en compañía de Sabrina de la Cruz Vargas, viceministra de Trabajo para Relaciones Sindicales y Empresariales; Javier Suárez, asesor honorífico en materia laboral, y Oliver Carreño, director jurídico del Ministerio, al participar como invitado al Desayuno de Listín Diario.

El asesor Suárez explicó el tema de los gastos y las posibles modalidades que puedan acordar los empleadores y los trabajadores.

