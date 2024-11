En La Cuaba, la energía es escasa e insuficiente

El acceso a servicios como la energía eléctrica es tan escasa como peligrosa en el Distrito Municipal La Cuaba, en Pedro Brand, donde la empresa estatal que le suple la energía no es la encargada de cobrar y quien la cobra, no es quien se la da, manteniéndose en un limbo de apagones y averías constantes.

Ahora denunciando un “sube y baja” en el servicio, que no es suficiente para mantener conectando a máxima capacidad siquiera un equipo, los comunitarios de esta municipalidad declararon que esta es una lucha constante que se remonta a años anteriores.

Durante el encuentro “Listín en el Barrio”, organizado por la Coordinadora de Organizaciones Barriales Don Bosco (Codonbosco) y encabezado por el director del diario, Miguel Franjul, y la coordinadora de la Mesa Digital, Coralis Orbe, coordinadores de la Junta de Desarrollo de La Cuaba, representantes de las juntas de vecinos y asociaciones del distrito municipal denunciaron como el servicio es un problema “gravísimo” para ellos, puesto que en ocasiones duran hasta una semana sin recibir el servicio.

“Es un problema gravísimo. Lo de aquí supera lo que es lo nacional, a veces nosotros aquí pasamos hasta una semana en que la energía eléctrica no llega, entonces siempre hay una excusa que se dañó, que no se dañó… Ahora mismo tenemos un sube y baja que no se puede tener un solo aparato conectado”, manifestó Fabio Correa, coordinador de la Junta de Desarrollo de La Cuaba.

Indicó que esta situación afecta desde las residencias hasta en el aspecto comercial a dueños de colmados y propietarias de salones de belleza, quienes han recurrido a auxiliarse de generadores particulares y plantas eléctricas para combatir realizar sus labores habituales.

Una desgracia

“Tenemos la desgracia que somos el límite de dos Edes, en un momento nos suplía Edesur y nos cobraba Edeeste, quien la cobraba no nos la daba, entonces quien la cobraba no se interesa y quien la da no tiene responsabilidad porque no la cobra”, manifestó Correa.

Indicó que el servicio se extiende en la informalidad hasta el poblado de Mamá Tingo, perteneciente al municipio de Yamasa, provincia Monte Plata, incluso valiéndose de alambres de púas, puesto que el cableado eléctrico no es suficiente.

Sobre esto último destacaron que la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste) se encuentra instalando postes para intentar regular esta situación.

Asaltos

La falta de energía, combinada con la ausencia de patrullaje policial, se convierten en factores que afectan de manera directa a la población más joven, quienes a las 6:00 de la mañana se disponen a esperar autobuses universitarios para estar a primera hora en la universidad.

Marielis de los Santos, presidenta de la Asociación de Estudiantes en La Cuaba, denunció que debido a esta situación, algunos estudiantes se han visto en la necesidad de cancelar clases a las 7:00 de la mañana, a fin de preservar su integridad física y pertenencias, para así evitar ser asaltados, ya que algunos jóvenes han sido víctimas de asalto.

Destacamento

A pesar de que la localidad posee una densidad poblacional de cerca de 24,000 habitantes, cuentan en el casco urbano con un pequeño destacamento proporcional a la limitada cantidad de agentes policiales.

Esto es propicio de que en ocasiones cuando se generan inconvenientes en la comunidad, las patrullas policiales tarden horas en llegar.

“A veces tenemos una unidad de la Policía patrullando, pero si usted está en un lugar lejos y hay un problema, a veces uno va a buscar una patrulla y tarda dos y tres horas para poder llegar”, manifestó Edilio de la Rosa, presidente de la Federación de Pastores de La Cuaba.

De la Rosa manifestó que la solicitud de un nuevo destacamento se ha convertido en una de las peticiones, para la que obtuvieron un solar, sin embargo no se ha logrado nada.

“Un señor donó un solar hace más de cinco meses y no se ha hecho nada, el solar lo aprobaron y no se ha hecho nada, da pena que esta comunidad no tenga un destacamento”, manifestó el dirigente comunitario.