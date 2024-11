Abinader anuncia al país Pacto por la Seguridad Vial

El presidente Luis Abinader presentó ayer el "Pacto Nacional por la Seguridad Vial", una iniciativa que busca unir esfuerzos entre el gobierno, el sector privado y la sociedad civil para enfrentar los retos del tránsito y la seguridad vial en el país. Durante La Semanal con la prensa, el mandatario también firmó el decreto 656-24, que declara de alto interés nacional la seguridad vial y establece el proceso de elaboración del "Plan Nacional de Seguridad Vial 2025-2030", con el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) como coordinador principal.

Este acuerdo, fue suscrito por representantes de diversas organizaciones, entre ellos Milton Morrison (Intrant), Julio Brache (AIRD), David Llibre (Asonahores), Miguel Jiménez (Movido RD), Antonio Marte (CONATRA) y Ángel Ovelio Ogando (FENATRADO). busca sentar las bases para implementar medidas sostenibles y de alto impacto que reduzcan la mortalidad y las lesiones provocadas por accidentes de tránsito.

La decisión viene a raíz del presidente señalar que los accidentes de tránsito representan una de las principales causas de muerte en el país, superando incluso los índices registrados durante la pandemia.

Según cifras oficiales, entre 2016 y 2024, unas 26,257 personas perdieron la vida en accidentes de tránsito, con los sábados, domingos y lunes como los días más críticos. Mientras que entre enero y septiembre de 2024, un 25% de las víctimas mortales tenían entre 25 y 34 años, la mayoría en provincias como Santo Domingo, Santiago, San Cristóbal y La Altagracia.

En lo que respecta al impacto económico, en 2023, más de 121,850 personas resultaron lesionadas, lo que generó costos superiores a los RD$130 mil millones para el sistema de salud dominicano.

Crecimiento vehicular y desafíos clave

Entre 2020 y septiembre de 2024, según cifras ofrecidas durante La Semanal, el parque vehicular del país experimentó un crecimiento notable incrementando en un 57% más de motocicletas, un 18% más de carros, 8.9% más de camiones y 2.5% más de autobuses. Este incremento, sumado a una limitada fiscalización y deficiencias en infraestructura vial, plantea retos importantes para mejorar la movilidad y la seguridad en las carreteras.

"El gobierno se ha comprometido a reducir en un 50% la mortalidad vial para 2030 y a mejorar la interoperabilidad de los sistemas de información sobre seguridad vial", aseguró el mandatario.

Según los detalles del Pacto Nacional por la Seguridad Vial, se firmaron el cumplimiento de siete "compromisos fundamentales" que buscarán guiar las políticas públicas y la participación de los sectores involucrados.

El Pacto Nacional por la Seguridad Vial establece compromisos fundamentales para enfrentar los desafíos del tránsito en República Dominicana. Entre ellos, se destaca la promoción del conocimiento y la aplicación de la Ley 63-17 sobre movilidad y seguridad vial, acompañada por un fortalecimiento institucional que asegure la continuidad de los programas.

Además, se busca mejorar la fiscalización del cumplimiento de las normativas vigentes, impulsar campañas educativas que fomenten cambios culturales en las comunidades y avanzar en reformas importantes como la implementación de la licencia por puntos y la inspección técnica vehicular.

También se prioriza el fortalecimiento de alianzas público-privadas para financiar iniciativas y la creación de un Plan Nacional de Seguridad Vial 2025-2030, con estrategias claras y medibles para lograr resultados sostenibles a largo plazo.

Acciones que se aplicarán

Entre las acciones anunciadas el mandatario destacó la creación de una unidad de atención a víctimas de accidentes de tránsito, una red de patrullaje vial y la inclusión de la educación vial en el currículo escolar a partir de enero de 2025. También se implementará un sistema de licencias por puntos y multas digitales a partir de julio del mismo año.

En ese orden, la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, comentó que desde hace un tiempo se han venido llevado a cabo reuniones entre todos los actores que competen dentro de la toma de medidas para mejorar el tránsito del país y reveló que se pretende modificar la Ley 63-17.

"Trabajando conjuntamente desde el Ministerio de Interior y Policía, se está haciendo un levantamiento legal, no tan solo para que las sanciones sean más fuertes y modificar la Ley 63-17, se ha hablado también de que las multas no periman, porque ha pasado que personas no pagan una multa durante un año y son removidas del sistema", explicó.

Por otro lado, el director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Milton Morrison, informó que entre las medidas que se implementarán en la institución está premiar a los conductores que no tengan multas y comenzar a sancionar multas con el monto que "manda la ley"

El director del Intrant manifestó que, a partir del 1 de julio de 2025, todo conductor que no haya cometido infracciones recibirá un descuento al momento de renovar su licencia de conducir.

Esta medida, denominada "Sistema de descuento en el costo de la licencia", según Morrison, representa una iniciativa inédita en el país. "Por primera vez se lanza un programa de este tipo, auspiciado por el presidente, donde se premia a los dominicanos que lo hacen bien (se comportan de manera responsable en las vías)", afirmó.

No obstante, sumado a esta noticia, agregó que en los próximos seis meses se estarán poniendo de acuerdo para implementar aspectos que detalla la ley 63-17, pero que en la actualidad no se implementan. Uno de estos fue el cobro de multas de tránsito con el monto que manda la legislación, número que, en casi toda la extensión del texto, está señalado a partir de "un salario mínimo del sector público", lo que se traduce a RD$10,000

"Estas medidas, junto con el diseño del Plan Nacional de Seguridad Vial, buscan transformar la cultura vial en República Dominicana, priorizando la prevención y la educación como pilares para garantizar carreteras más seguras", expresó.