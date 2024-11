Abinader: “Los funcionarios deben estar en contacto permanente con sus comunidades”

El presidente de la República, Luis Abinader, aseguró este sábado que todos los funcionarios deben estar en continuo contacto con sus comunidades.

Asimismo, el mandatario aseguró que el servidor público que no cumpla esta función, no merece ostentar el cargo que tiene.

“Cualquier funcionario del Gobierno que no esté en contacto permanente con su pueblo, no merece seguir estando en esa posición”, afirmó, añadiendo que esto no importa si el puesto que tiene el funcionario en cuestión sea electo o no.

Asimismo, dijo que “deben dividir su tiempo entre escuchar las necesidades de sus comunidades y después ejecutar las soluciones, según las posibilidades”.

El jefe de Estado dio estas declaraciones durante una apretada agenda San Pedro de Macorís. Cerca de la 11:30 a. m. el presidente participó en la inauguración del Museo del Pelotero.

Luego, el jefe de Estado tenía programado visitar y realizar corte de cinta de la oficina senatorial de San Pedro de Macorís. Media hora después, el gobernante irá a un encuentro con sectores comunitarios, de desarrollo y sociedad civil.

Luego tenía pautado inaugurar un parque y cancha mixta, así como encabezar un acto de entrega de títulos de propiedad.