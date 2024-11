Obras Públicas afirma que no se ha olvidado del sector La Caleta

El Ministerio de Obras Públicas aseguró que desde esa dependencia “no se han olvidado de La Caleta”, esto por los problemas viales que presenta esta comunidad, denunciados por sus residentes en el encuentro “Listín en el Barrio”.

El ministro de Obras Públicas, Deligne Ascención, aunque reconoció la realidad de las calles del municipio, aseveró que desde esa institución continuarán dando respuesta a los problemas viales de la comunidad, ajustados a las limitaciones presupuestarias para responder a esta denuncia social.

“Es justo reconocer y compartir con usted la realidad inocultable que aun afecta a esta comunidad, pero tenga la seguridad de que continuaremos dando respuesta a los múltiples problemas viales de La Caleta, en el marco de las limitaciones de recursos disponibles para atender la demanda social de ésta y cientos de otros sectores urbanos y rurales dispersos en toda la geografía nacional”, indicó mediante una carta al director del diario, Miguel Franjul.

En la misiva, Ascención explicó que los recursos invertidos por distintas instituciones del gobierno resultan insuficientes “ante las penurias acumuladas durante años en la localidad que ha crecido asombrosamente y ha multiplicado sus necesidades”.

Durante su administración desde el 2020, aseguró que la inversión supera los RD$1,123, 861,972.33, segmentados en 48 obras de carpeta asfáltica en diferentes vías y calles, según se aprecia en un cuadro representativo.

“La magnitud de la inversión que hemos priorizado sustancialmente a través de este ministerio en esta zona específica del Gran Santo Domingo, con el propósito de procurar dar respuesta a las múltiples necesidades de los moradores de esa laboriosa comunidad, ha tenido por objeto mejorar la condición de vida de su gente, dignificar el entorno de sus calles y ofrecer un ambiente urbano adecuado a los miles de dominicanos residentes en La Caleta, que habían sido ignorados durante años por las administraciones que nos precedieron”, cita.

Dentro de las obras resaltadas por Obras Públicas está la colocación de carpeta asfáltica y bacheo en diferentes sectores por un monto de RD$ 379.8 millones, equivalentes a un volumen de 213,054 metros cuadrados de aplicación de hormigón asfáltico caliente.

Intervienen otras vías

Así como intervenciones de mejoramiento de otras vías terminadas o en proceso de ejecución, por un monto total de RD$ 660.7 millones, mediante contratos asignados a seis empresas de contratistas que han trabajado en diversos sectores del Distrito Municipal.

Durante esta gestión, Obras Públicas también ha reconstruido las calles del sector Campo Lindo II; construcción de aceras, contenes y badenes de las calles del centro de La Caleta; reconstrucción de la calle Manolo Tavárez Justo; construcción de calles en Angelita y las calles de Barrio Unido (Etapa 1); asfaltado de las calles de Barrio Unido (Etapa II); intervención de la Ruta 66 que conduce al Aeropuerto de las Américas.

Asimismo, construcción de un puente para peatones y motores por un monto de RD$ 83.3 millones, con el propósito de evitar la ocurrencia de accidentes.

La denuncia

Muchas calles se mantienen en lodo y caliche, y los moradores denunciaron que en los últimos años no se han asfaltado y se olvidaron de ellos. “Las calles de nosotros tienen más de 40 años que no se les echa un camión de caliche y están deterioradas. La calle Cibao, ahí no se puede andar ni en burro, se han olvidado de nosotros y somos los que estamos más cerca del Aeropuerto las Américas”, refirió José Alfredo Vásquez.