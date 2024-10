Vendedores de agua en botellones ignoran disposiciones de ProConsumidor

A víspera de establecerse mañana, miércoles, la fecha límite fijada por ProConsumidor para que los establecimientos cubran los botellones de agua en los establecimientos de expendio, estos hacen caso omiso a la disposición oficial.

En un recorrido se observó que en varios establecimientos de barrios de Santo Domingo Este aún se mantienen botellones de agua al descubierto.

Con el sol de la capital “en su punto”, los comerciantes, algunos sin conocimiento del llamado y otros ignorando la medida, se ponen en riesgo de pagar las consecuencias de no acatar el llamado.

“Yo, en verdad, no sabía que había que cubrir los botellones; ahora que sé me pondré en eso para que antes se cumpla el plazo ya los tendré cubiertos. Yo no sabía en verdad y tampoco tenía conocimiento que esto podría afectar la salud de las personas”, expresó el comerciante Edgar Valerio.

Los dueños de establecimientos que cubrieron los botellones utilizaron como método la lona, un material que no es factible para repeler los rayos solares, según mencionó en un comunicado Eddy Alcántara, director ejecutivo de Pro Consumidor. Alcántara recordó el día 24 de octubre que todas las empresas embotelladoras, comercializadoras y distribuidoras de agua, así como el comercio en particular, que el plazo otorgado para proteger este producto de los rayos del sol vence este 30 de octubre.

Dijo que los dueños de colmados que están cubriendo los botellones con lonas u otros materiales plásticos, que no son repelentes a los rayos del sol, podrían estar perdiendo su tiempo, ya que las exigencias son de usar texturas que no concentren calor calor y permanecerá el riesgo de afectar la salud de los consumidores.

Alcántara manifestó que en caso de vencer el plazo y no se haya cumplido, iniciará los operativos masivos en procura de retirar y sancionar los comercios y empresas que no han acatado con lo acordado en todo el territorio nacional, en cumplimiento de las normas que rigen esta institución mediante la Ley 358-05.

Según el doctor de la institución, las sanciones establecidas para quienes no acaten el mandato van desde 1 hasta 500 salarios mínimos.

También, Alcántara indicó que las medidas que deben cumplir los distribuidores y comerciantes del agua están en buscar una forma de colocar los botellones dentro de los establecimientos para mejor manejo de los consumidores.

A lo menos la minoría de los colmados visitados han optado por esta opción que busca cuidar la salud de los consumidores y evitar infecciones a las que se enfrentan los botellones de agua al exponerse a la luz solar y en caso de ser cubiertos con lona al resplandor que, aunque los ciudadanos hagan caso omiso, es un riesgo para la salud ciudadana.

