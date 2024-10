Motoristas descontentos aceptan propuesta de pagos de placa

Descontentos, los motoristas del Distrito Nacional se han mostrado resignados a asumir el aspecto de la modernización fiscal que les atañe, donde se establece un pago anual de RD$1,200 por concepto de placa para cada motor, que equivaldría a RD$100 al mes.

En un recorrido por distintos puntos de la capital, la mayoría de los motorizados se dejaron ver reacios a establecer con fervor su opinión, debido a que la “apoyen o no”, la nueva reforma fiscal que quiere establecer el presidente Luis Abinader “será aprobada”.

“No hacen reformas en favor del pueblo, es para afectar al pobre y favorecer al rico. No vale de nada que uno de su opinión, porque como quiera eso lo van a aprobar, pero es un atropello al pobre”, afirmó un motorista de la parada Jardines del Norte.

Desde su perspectiva, el problema no es el aumento del pago de la placa de 500 pesos (que en la actualidad solo son pagados por derecho de adquisición) a 1,200 que deberán ser anuales, cómo sucedería en este caso, es que pese a todo dudan poder ver un efecto positivo en los aspectos en los que el presidente ha planteado que serán utilizados los fondos que se recauden (en este y otros aspectos que contempla la reforma).

En la propuesta de reforma fiscal son más de RD$122,000 millones que el gobierno busca recaudar, para ser serán reinvertidas en temas de seguridad ciudadana, la construcción del Sistema Integrado de Transporte, la mejora de los servicios que ofrecen los gobiernos locales, la recapitalización del Banco Central, la mejora de la atención primaria en los distintos centros de salud y en la reducción del déficit fiscal del sector eléctrico.

“Es que eso uno no lo va a ver, si no por lo menos nos pudieran garantizar que las calles en las que nosotros circulamos van a estar en buen estado o que esos impuestos se van a volver en favor de nosotros los motoristas, que vamos a ver mejoras para nuestro sector, lo pagaríamos con mucho amor, pero no es así. Nos van a aplicar un impuesto que como sea vamos a tener que pagar, y nosotros vamos a seguir con las mismas condiciones de vida”, señaló Juan Seliz, quien preside la parada de motores de la avenida Duarte con 27 de Febrero.

Los motores, que son el principal medio de transporte en el país, considerando que representan el mayor número de vehículos que circulan en la vía pública, en este momento no pagan derecho de circulación anual, sino que se le cobra al importador como primera placa y dependiendo del cilindraje del vehículo de dos ruedas.

Que los llamen al consenso

El presidente de la Federación Nacional de Motoconchistas (Fenamoto), Óscar Almánzar, refirió al presidente Abinader llamar a los motoristas al consenso, considerando que es mucho lo que aportarán los motoristas en pro de la visión de país que ha planteado el mandatario desde la reforma.

Según datos del año 2023 de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) del total de 5,810,888 vehículos, hay 3,282,018 motocicletas registradas.

“Vamos a aportar mucho en ese sentido, por lo que no nos queda más que pedirle al presidente que se siente con los motoristas a escucharlos”, pidió Almánzar.