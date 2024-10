Jochi Vicente: Beneficios adquiridos de incentivos están garantizados aunque se quiten exenciones

Jochi Vicente consideró la eliminación de las exenciones fiscales o incentivos a los diferentes sectores económicos como una medida de equidad entre todos los sectores productivos y señaló que los derechos adquiridos por las empresas nacionales y extranjeras por vía de estas exenciones, y previo a la reforma fiscal, están garantizados.

“Nosotros vamos a respetar los derechos adquiridos. Cualquier proyecto que haya solicitado y que haya sido aprobado, mantendrá sus incentivos por el tiempo que le reste, porque son incentivos a 15 años. Habrá proyectos que se aprobaron el año pasado que disfrutarán 14 años, habrá proyecto que le quedan cinco años”, sostuvo el ministro en su conversación con los ejecutivos del Listín Diario.

Insistió en que este desmonte de las exenciones “no es un tema en contra de ningún sector. Aquí hay un tema de equidad entre contribuyentes”. Señaló que no es posible que algunos sectores tengan incentivos y otros no.

“Te voy a poner un ejemplo general, ¿qué incentivo tiene el sector comercio? Ninguno. ¿Y el sector comercio no es importante para el país? Importantísimo. Todos los sectores son importantes, no hay ningún sector que no sea importante, que no tenga su peso específico, porque todos inciden en el crecimiento económico y todos inciden en la creación de empleo. ¿Y por qué hay unas cosas que tienen ciertos tratamientos y otras no?”, cuestionó el funcionario para graficar el esquema de privilegios que han tenido algunos sectores económicos.

Agregó que “lo justo es que si tú ganas el mismo nivel de beneficio que, por ejemplo, un comerciante, ¿por qué el comerciante tiene que pagar el Impuesto sobre la Renta y tú no”?. No obstante, Vicente indicó que el esquema de incentivos se justifica en el caso de sectores en que el Estado tiene interés de impulsar.

Sobre compras por internet

Ante las quejas por colocar impuestos a las compras por internet menores a los US$200, el ministro explicó que esta decisión se corresponde con la necesidad de ampliar la base del Impuesto a la Transferencia de Bienes y Servicios (ITBIS), y también, para eliminar “una inequidad tributaria” que existe en la actualidad y que se ha convertido en una competencia desleal contra el comercio local.

Sostuvo que el comercio local produce empleos formales y paga impuestos, mientras que con las compras por internet solo se benefician los comercios en el extranjero.

“No es justo para el comercio local, porque entonces cerremos el comercio local entero”, dijo el ministro, quien agregó que “es un sacrificio que le estamos pidiendo a todo el mundo, verdad. Vuelvo, insisto, los impuestos no son agradables, son odiosos, y este es el esfuerzo que le estamos pidiendo a ese segmento de la población”, manifestó.

Justificación y riesgo

El ministro de Hacienda explicó ampliamente que, además de proponerse hacer más equitativo el sistema impositivo, este Plan de Modernización Fiscal ampliará la base tributaria con el objetivo de que el Estado obtenga los recursos que permitan resolver problemas vitales como el transporte público para descongestionar el tránsito vehicular, invertir en la seguridad ciudadana, en salud, y otros sectores.

Expuso que todos los sectores tienen que hacer sacrificios, y que es conciente de que, aunque todos están de acuerdo con la reforma, nadie quiere que le toque pagar más impuestos.

Dijo que el mayor riesgo que podría tener esta reforma es que no se puedan destinar los recursos que se recaudarán a las áreas que han dicho que se dedicarán. “Por qué te digo que eso es un riesgo, porque en la medida en que nosotros no aumentemos el presupuesto de seguridad ciudadana, el presupuesto para la recogida de basura, el presupuesto para resolver los problemas del tránsito, lo que estamos haciendo es una privación de necesidades de la población”, afirmó Vicente.