Jornada de repatriación contra haitianos terminó ayer con 1,782 detenidos

Kendry espera impaciente en las afueras del Centro de Acogida Vacacional de Haina, donde su hermano está detenido. Ambos son haitianos. Las autoridades migratorias lo retuvieron por, supuestamente, estar en estatus irregular, una versión que, según Kendry, es falsa: “Él está renovado y tiene sus documentos”, aseguró ayer a la prensa.

El hermano de Kendry fue arrestado el pasado martes 1. Un día después (miércoles 2) el Gobierno anunció una de las medidas más fuertes contra la migración irregular haitiana: repatriar, a la semana, 10,000 personas que no porten documentación legal para residir en el país. Se trata de un plan a “gran escala”.

Desde entonces, los operativos migratorios se han intensificado. Por ejemplo, la jornada de ayer, que inició a las 5:00 de la mañana y cerró a las 6:00 de la tarde, dio como resultado preliminar la detención de al menos 1,782 haitianos en el Vacacional de Haina, según informó a Listín Diario la Dirección de Comunicaciones de la DGM.

Ahí, además, hasta el mediodía de ayer, más de 10 camiones de control migratorio abarrotados de haitianos llegaron a ese centro de retención, según documentó este diario mientras se encontraba en sus inmediaciones.

Los detenidos eran transportados en camiones de la DGM y la Fuerza Aérea mediante un amplio dispositivo militar. Muchos de ellos iban apiñados, como sardinas en latas, esposados, respirando el mismo aire, con rostros entristecidos.

Kendry aprovechó la presencia de los medios de comunicación para compartir su experiencia con respecto a su hermano: “No me permiten entrar ni me permiten llamarlo, sabiendo que la situación está totalmente complicada ahí adentro. No hay manera. Yo encuentro eso un tipo de abuso”.

“Si él tiene sus documentos a él, deberían de liberarlo. Así no puede ser. Nosotros no tenemos Gobierno, pero no es de esa forma, porque es una forma de abuso (…) y no sé si él está bien o está mal”, agregó.

El nuevo director general de Migración, Luis Rafael Lee Ballester, aseguró que todo el plan migratorio se ha realizado con “respeto a los derechos, con prudencia y con uso proporcional de la fuerza” de las autoridades.

Lee Ballester, quien es vicealmirante de la Armada y llegó a la DGM dos días antes (sábado 29 de septiembre) de haberse anunciado el operativo nacional, explicó en un comunicado que se han realizado otros ajustes “a gran escala”, que incluye: estrategias, operaciones de inteligencia, logística, capacidades, protocolos de detención y vehículos.

Cuando los migrantes irregulares pisen el Vacacional de Haina, situado a unos 18.5 kilómetros de Santo Domingo, serán depurados por agentes para determinar si tienen o no un proceso migratorio abierto en la DGM. De no ser así, “serán deportados a su país”, indicó Lee Ballester.

“Este operativo busca reducir el exceso de población migrante que se percibe en las comunidades dominicanas y se llevará a cabo bajo estrictos protocolos que aseguren el respeto a los derechos humanos y la dignidad de los repatriados”, dijo el vicealmirante.

Las jornadas de detención se han efectuado con la colaboración de las Fuerzas Armadas, el Ejército Nacional, la Fuerza Aérea, la Fuerza de Tarea Ciudad Tranquila (Ciutran, la Policía Nacional y el Ministerio Público en distintos barrios y sectores del Distrito Nacional, así como de las provincias Santo Domingo, Santiago y La Altagracia.