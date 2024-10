Faride ordena suspensión del desmonte de la tarima en manifestación de Antigua Orden Dominicana

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, afirmó este sábado que instruyó la suspensión del desmonte de la tarima erigida en la Plaza de la Bandera, donde el grupo conocido como la “Antigua Orden Dominicana” convocó una manifestación.

La funcionaria explicó, en una publicación en su cuenta de X, que agentes de la Policía Nacional iniciaron el desmonte de la tarima porque esta supuestamente no contaba con las autorizaciones de lugar, emitidas por la Alcaldía del Distrito Nacional (ADN).

“Estando fuera del país, he sido informada que miembros de la PN, cumpliendo su deber, procedieron al desmonte de una tarima que no contaba con la debida autorización del ADN. He instruido a suspender el desmonte, a los fines de preservar el clima de paz de los manifestantes reunidos en la Plaza de la Bandera”, leía el mensaje de Raful.

Asimismo, aseveró que para actividades de la Plaza de la Bandera se deben solicitar una autorización a las Fuerzas Armadas para montar una tarima.

En el transcurso de la semana el Ministerio de Interior y Policía emitió un comunicado afirmando que le concedieron la “objeción” para el uso de vías públicas por dos horas, el tiempo estándar cedido para este tipo de actividades.