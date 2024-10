Ciudadanos apoyan acciones contra indocumentados haitianos

Los operativos para repatriar hasta 10,000 haitianos semanalmente, según anunció el gobierno dominicano, fueron visibles ayer, viernes, en varias localidades del Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional.

Al menos tres camiones, uno grande de la Fuerza Aérea y dos más pequeños, con cabina atrás, fueron vistos en un recorrido de reporteros de este diario.

El camión más grande cargaba con más de 25 indocumentados en Santo Domingo Este, específicamente por la avenida Ecológica Profesor Juan Bosch, que iban directos hacia el Centro de Acogida Vacacional de Haina, según informó el sargento mayor de nombre Francisco.

Este militar explicó que todos los haitianos a bordo del camión fueron detenidos porque no portaban documentación de identidad.

También se observó que algunos, papeles en manos, pedían ser liberados, a lo que Francisco, el militar, explicó que “serían depurados en el centro de retención en Haina”.

Por un momento, cuando la unidad estaba estacionada, decenas de ciudadanos curiosos se acercaron a ver la actuación del personal de Migración.

El ciudadano Francis Heredia mostró su apoyo a la medida. “Eso está muy bien, tienen que cogerlos a todos. El presidente dijo 10,000 semanal y no deberían ser 10,000, deberían tirar 20,000 para aquel lado; aquí hay demasiados haitianos, no hay trabajo para los dominicanos”, declaró.

“La escuela está llena de haitianos, no hay cupos para los dominicanos, a mis hijos no me los cogen en las escuelas”, expresó Heredia, señalando que, los dominicanos enfrentan dificultades para acceder a servicios que, asegura, están saturados por la cantidad de inmigrantes. “También los hospitales, no hay espacio tampoco para los dominicanos porque está lleno de haitianos, entonces así no podemos vivir”, aseguró.

Afirmó que por donde vive está lleno de haitianos. “Aquí no cabe un haitiano más”, expresó. “Aquí cuando viene a ver hay más haitianos que dominicanos ahora mismo”, añadió.

Algunos haitianos continúan con sus actividades cotidianas, mientras otros viven con el temor de ser deportados.

Esto fue lo que observaron reporteros de este diario al ver a decenas de haitianos trabajando en edificaciones y en las calles comercializando frutas, forros de celulares y tabletas y otros artículos.

Los temerosos, unos se ocultaban del equipo fotográfico de Listín Diario y otros iban en los camiones de control migratorio.

Uno de los que iba en vehículo tenía una herida en su pie derecho y en su mano izquierda que, según contaron los agentes, la sufrió al momento de su detención porque quería evitar ser detenido y “escapó varias veces”.

Por otro lado, la repatriación masiva ha provocado reacciones críticas por parte de organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales (ONG) que defienden los derechos humanos de los inmigrantes. Sin embargo, algunos dominicanos rechazan la intervención de estos actores en las decisiones soberanas del país.

Ramón Rodríguez, otro ciudadano que estaba en medio de la ejecución de los operativos, expresó: “A los organismos internacionales, que no se metan en nuestros asuntos y a las ONG, que cojan su puesto y cobren su dinero, pero que no se metan con las decisiones del gobierno dominicano”.

Rodríguez también destacó lo que él percibe como una desventaja para los dominicanos frente a los inmigrantes haitianos: “Los haitianos tienen más oportunidades aquí a veces que las que nosotros tenemos. Les dan todos los beneficios que uno pagando impuestos no recibe”.