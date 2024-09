Raquel Peña asegura no le hubiera dado plazo a funcionarios que no presentaron declaración jurada a tiempo

La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, afirmó que ella “no le hubiera dado plazo” a los funcionarios que todavía no han presentado su declaración jurada bienes, luego de que la fecha límite para depositarla en la Cámara de Cuentas se cumpliera y el presidente Luis Abinader informara este lunes un ultimátum de 15 días.

“Yo no le hubiera dado plazo, yo creo que el plazo ya estaba dado, y todos nosotros somos grandes y tenemos que ser responsables para que en el tiempo debido, nosotros haber presentado nuestra declaración jurada”, puntualizó Peña.

La vicepresidenta dio estas declaraciones en el marco de la celebración del día de Nuestra Señora de las Mercedes en el Santo Cerro, provincia La Vega, cuando asistía a la misa oficial en este santuario mariano.

Abinader anunció que otorgará un plazo de 15 días para que los funcionarios de su Gobierno depositen su declaración jurada de bienes y de no hacerlo, serán suspendidos y de no cumplir en una nueva quincena, serían cancelados.

La información fue compartida en LA Semanal, celebrada desde la ciudad de Nueva York, mientras sostuvo que al regresar a República Dominicana se reunirá con el Gabinete de Ética y Transparencia para abordar este tema.

“Le vamos a dar un plazo de quince días para que los que no lo han hecho, la presenten (declaración de patrimonio) y si no, van a ser suspendidos; y si 15 días después no lo hacen, van a ser cancelados”, dijo el mandatario.

Asimismo, mencionó que a pesar de haber recibido un reporte que indica que “casi todos los funcionarios de más alto nivel, ministros y directores han entregado su reporte”, hay algunas excepciones.

La fecha límite establecida para depositar la deflación jurada de bienes de los funcionarios estaba establecida para este lunes 16 de septiembre.

El pasado 7 de septiembre, La Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) indicó que hasta el 28 de junio solo 255 de los 2,456 funcionarios electos por elección popular el pasado mes de febrero en los Ayuntamientos (alcaldes, vicealcaldes, regidores) y Juntas de Distritos Municipales (directores, vocales) habían presentado su declaración jurada de bienes.

En nota de prensa indicaron, además, que 99 de los que fueron reelectos presentaron la documentación correspondiente.

Asimismo, solo 10 de los 1,676 funcionarios municipales salientes habían presentado la declaración jurada.