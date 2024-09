Gobierno da plazo a funcionarios para que entreguen declaración de patrimonio o serán suspendidos o cancelados

El presidente Luis Abinader anunció este lunes que otorgarán un plazo de 15 días para que los funcionarios de su gobierno depositen su declaración jurada de bienes y de no hacerlo, serán suspendidos y de no cumplir en una nueva quincena, serían cancelados.

Así lo informó el mandatario en La Semanal, celebrada este lunes en Nueva York, mientras sostuvo que al regresar a República Dominicana se reunirá con el Gabinete de Ética y Transparencia para abordar este tema.

“Le vamos a dar un plazo de quince días para que los que no lo han hecho la presenten (declaración de patrimonio) y si no, van a ser suspendidos; y si quince días después no lo hacen, van a ser cancelados”, dijo el mandatario.

Asimismo, mencionó que a pesar de haber recibido un reporte que indica que “casi todos los funcionarios de más alto nivel, ministros y directores han entregado su reporte”, hay algunas excepciones.

“Tan claro como eso. Un enorme porcentaje lo ha hecho, pero tienen que ser todos, no puede haber una sola persona que no lo haga”, apuntó el jefe del Estado.