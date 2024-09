Conani enfocará su política en prevención de embarazo en adolescentes y uniones tempranas

El pasado jueves 29 de agosto, Ligia Pérez Peña fue designada como presidenta ejecutiva del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), cargo que ocupará durante el periodo 2024-2028.

Su nombramiento representa un cambio en la dirección de una institución clave para la protección y el bienestar de la niñez del país.

En una entrevista concedida a LISTÍN DIARIO, la funcionaria habló sobre su trayectoria profesional y sus planes en la dirección de esa entidad.

Pérez Peña es educadora de profesión. Contó a este diario que desde niña que quería ser maestra, aunque inicialmente optó por estudiar ingeniería química en la universidad. Sin embargo, su vocación por la enseñanza se manifestó cuando siendo bachiller, tuvo la oportunidad de impartir clases a niños de cuarto grado en una escuela de Los Mina.

Esta fue una experiencia que, según sus palabras, “definiría su futuro”. Posteriormente, comenzó a trabajar en el colegio San Juan Bautista de La Salle. “Se me presenta la oportunidad para dar clases en el San Juan Bautista de La Salle y me tocó dar Ciencias de la Naturaleza, ahí fue de verdad que yo me enamoré del magisterio”, narró.

Pérez Peña decidió entonces ir a la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (Unphu) a estudiar educación. Esta decisión la llevó a desarrollar una carrera en el ámbito educativo.

Pérez Peña fue directora general de evaluación de calidad de Ministerio de Educación (Minerd), llegando a ser pieza clave en la elaboración del primer censo de instituciones educativas privadas. Además, llegó a ser directora académica en el San Juan Bautista.

Además, en el 2003 llega la Universidad del Caribe y es maestra en la carrera de educación, alcanzando los puestos de coordinadora de trabajos de grado, directora de la carrera de educación y, luego, vicerrectora académica de la universidad.

Más tarde, fundó su propio colegio en 2010.

En 2020, con la llegada del presidente Abinader al poder, fue nombrada como viceministra de Servicios Técnicos y Pedagógicos del Minerd y, después, pasó a ser viceministra de Descentralización y Participación del Minerd.

Expresó que muchas personas cuando vieron su designación le escribieron mensajes positivos. “Y eso me compromete aún más a dar el todo por el todo en esta institución, porque yo no he tenido otra profesión y otro oficio en la vida que trabajar con niños y con jóvenes y toda la vida me ha tocado orientarlos, guiarlos y aconsejarlos, tratar de encontrar cuáles son sus puntos fuertes”, describió.

Visión

De acuerdo con ella, asume la dirección de una entidad que ha estado en un proceso de trasformación desde 2020. Según ella, cuando llegó Abinader Conani era una institución que “había olvidado completamente cuál era su rol en el sistema” y que se enfocaba en otras cosas que no eran las prioridades.

“No había manuales de puestos, no había normas, aquí se han elaborado en estos cuatro años más de 100 normativas con relación a todo lo que conlleva el sistema de protección de niños, niñas y adolescentes”, dijo.

En ese sentido, dejó claro que su meta principal será continuar fortaleciendo el sistema de protecciones de niños, niñas y adolescentes con todos los programas que hay en la actualidad.

Política de prevención de embarazos adolescentes y uniones tempranas

Pérez Peña tiene como prioridad fortalecer la política de prevención de embarazos adolescentes y uniones tempranas.

La política está diseñada y ha comenzado a implementarse, según ella, aunque tímidamente, pero señaló que el año pasado se redujeron en un 26% los embarazos adolescentes en la gestión de Luisa Ysabel Ovando.

“Se redujo la tasa de embarazos en adolescentes, lo que implica que en tan poco tiempo de implementación ya estamos viendo los resultados de esa política, que no es suficiente, claro que no, nosotros queremos llegar a un 100%, pero es un gran paso, tenemos un gran reto y eso es en lo que yo me quiero centrar”, afirmó.

Explicó que parte de su estrategia será ampliar programas de educación y prevención. “Aplicar esa política conlleva una serie de trabajos, de capacitaciones, de formaciones”, detalló, indicando que están trabajando en 20 territorios priorizados, donde la incidencia de adolescentes embarazadas es más alta.

Señaló, sobre esta y otras políticas que la idea es evaluar qué ha funcionado en estos territorios y replicar las mejores prácticas en otras áreas.

Expandir servicios

Uno de los aspectos clave en los que Pérez Peña quiere enfocarse es en la expansión de los hogares de paso, uno de los servicios que ofrece la entidad.

Actualmente, según la funcionaria, Conani cuenta con 11 hogares, incluyendo el que se inauguró recientemente de triaje en Boca Chica (Un hogar transitorio).

“De triaje quiere decir que es como que están ahí de forma transitoria para decidir si vuelven con la familia o si tienen que ir a un hogar de paso por más tiempo… porque hasta tanto no se encuentre un lugar seguro donde esos niños estar, nosotros no podemos decir a los seis meses se van, no podemos hacer eso, tenemos que tenerlo ahí hasta que se encuentre un hogar, ya sea en el mismo seno de su familia o ya sea a través de las adopciones que tenemos ese otro servicio”, explicó.

Además, pretende agilizar y fortalecer el proceso de adopciones, no obstante, reconoció que hay algunos factores que no dependen de ellos. “Porque hay que evaluar muy bien cuando tú vas a entregar un niño, una niña, un adolescente a una familia”, puntualizó.

Fortalecimiento institucional

Al ser cuestionada sobre los objetivos que se ha propuesto alcanzar por lo menos en el primer año frente a la institución, Pérez Peña dijo que no puede realizar cambios inmediatos debido a que el presupuesto para lo que resta de este año ya está comprometido, pero que trabaja el en plan de 2025.

“Tú sabes que para uno concretizar las acciones o las metas, los sueños, lo que tú tengas, tú tienes que contar con el financiamiento de eso. Yo llego, ya aquí el presupuesto está comprometido en las acciones de este año. Yo si te puedo decir que para el año que viene, esta tarde precisamente tenemos una reunión para ver lo del plan estratégico, porque ya tenemos que hacer un nuevo plan estratégico. Iniciamos esos trabajos de hacer un nuevo plan estratégico, donde van a estar consignadas las acciones que yo me propongo realizar”, explicó.

Y se cuestionó “¿pero de aquí a diciembre qué yo me propongo en primer lugar? fortalecer la institucionalidad”.

En ese sentido, adelantó que en su nuevo plan para 2025 está apelando por abrir nuevas oficinas en municipios donde no existen, “porque nosotros tenemos 158 municipios, pero solo tenemos 38 oficinas, entre regionales (Diez) y municipales (28)”.

Externó que estas 38 oficinas de cierta forma limitan la capacidad de respuesta de la institución. “Necesitamos tener más ojos en los territorios, pero no solo ojos, sino ejecutores que puedan resolver los problemas sin tener que acudir siempre a la oficina central”, declaró.

Descentralización

Por otro lado, la funcionaria está además evaluando la posibilidad de descentralizar algunos de los servicios que ofrece en la actualidad Conani para que “la institución pueda enfocarse en su verdadero rol de protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes”.

“Nosotros estamos abogando ahora por la revisión de la Ley 136-03, que la que da origen a Conani, que la gente conoce como el código de protección, la ley del menor. Vamos a iniciar la revisión de esa ley, con el objetivo de actualizarla, porque ya tiene 21 años y muchas cosas han cambiado sobre todo en la comunicación, que ahora todo se sabe al segundo de una vez”, comentó.

Comunicación

Pérez Peña dijo que buscará fortalecer la comunicación entre Conani y la ciudadanía. Según Pérez Peña, uno de los principales retos de la entidad es que muchas denuncias de vulneración de derechos a niños, niñas y adolescentes no llegan a la institución a tiempo, lo que dificulta una respuesta oportuna. Para solucionar este problema, planea mejorar los canales de comunicación y educar a la población sobre los servicios que ofrece Conani.

“Tenemos la línea Vida, un chat de denuncias”, enumeró.

Mencionó que una de sus aspiraciones es lograr una articulación mayor que la que se tiene con la Procuraduría, “porque cuando un niño está vulnerable en el seno de su familia o del entorno que sea, la Procuraduría debe tomar acción primero en eso y luego Conani se hace cargo de los menores que hay ahí en ese espacio donde está ocurriendo esa esa violación a cualquiera de los derechos del niño, o sea, nosotros protegemos a los niños, ya lo que pasa con los padres o con los cuidadores es rol de la Procuraduría”.

Además, debido a que para poder intervenir en un caso concreto, se requiere primero una orden judicial. “Muchas veces esas denuncias la acogemos, comenzamos a gestionar para que para que los otros actores del sistema que tienen que intervenir primero, en este caso, la Procuraduría entren en acción y lo más rápido posible nos ordenen que nosotros intervengamos en esa situación. Hasta que no hay una orden del Ministerio Público nosotros no podemos llevarnos a ningún niño para ninguna parte, tenemos que esperar esa orden”, dijo.

Mensaje a ciudadanía

“Quiero que la gente confíe en que cada denuncia que recibimos la tomamos muy en serio y actuamos de inmediato. Mi equipo y yo estamos comprometidos a proteger los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes del país, y trabajaré incansablemente para fortalecer el sistema de protección y garantizar un futuro mejor para nuestra niñez”, dijo.

Invitó a la ciudadanía a que denuncie con responsabilidad cualquier vulneración de derechos.

“El que realmente tiene interés de que un problema se resuelva su primera instancia no es subir un video a las redes sociales exponiendo incluso a ese menor o a esa menor de edad al escrutinio público, vulnerando el derecho a la privacidad de ese niño o niña, el que tiene interés de que se resuelva una situación denuncia a través de los canales correspondientes”, expresó.