Capacitan representantes de ayuntamientos en normas de gestión municipal

Con la participación de 1,655 representantes de 347 gobiernos locales, el Ministerio de Administración Pública (MAP) clausuró este viernes la capacitación sobre Normativas Monitoreadas en el Sistema de Monitoreo de la Administración Municipal (SISMAP Municipal).

Al encabezar el acto de cierre de esta capacitación, el ministro de Administración Pública, Sigmund Freund, destacó que los ayuntamientos, sus autoridades y todo el equipo humano involucrado en sus ejecutorias, son piezas claves para lograr un Estado moderno fundamentado en buenas prácticas de administración.

El ministro MAP señaló la importancia de que alcaldes, directores de junta municipales y sus equipos técnicos, conozcan el conjunto de normas jurídicas que inciden en la gestión municipal y cuales son fiscalizadas a través del SISMAP Municipal, apuntando que “nadie aplica y ni respeta las reglas que no conoce, que no entiende y con las cuales no establece un serio compromiso”.

Con el cierre del ciclo formativo, el Ministerio de Administración Pública (MAP) y las 11 entidades rectoras del SISMAP Municipal, buscan contribuir al desarrollo de capacidades de los equipos técnicos de los ayuntamientos, impulsar la transparencia, el fortalecimiento institucional y el logro de objetivos, por medio del cumplimiento de los indicadores monitoreados en el sistema.

Sobre el SISMAP Municipal

El SISMAP Municipal es un Sistema de Monitoreo de la Administración Pública, orientado a medir los niveles de desarrollo de la gestión municipal, en términos de eficiencia, eficacia y calidad de cumplimiento de marcos normativos y procedimentales que inciden en la gestión municipal, a través de una serie de indicadores básicos y sub-indicadores que se derivan de éstos.