Debates de juristas y Poder Ejecutivo se realiza a puertas cerradas

El debate entre los juristas y los miembros del Poder Ejecutivo con relación a la propuesta de la reforma Constitucional presentado por el presidente Luis Abinade, se realiza a puertas cerradas dentro del Salón Verde del Palacio Nacional.

Los medios de comunicación tuvieron acceso a la primera parte, cuando el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, detalló a los más de 40 profesionales del derecho presentes, los cuatro puntos principales de la reforma constitucional.

"El mayor interés de la consultoría es ver nuestra propuesta con la parte jurídica, es decir, si nosotros queremos, si el presidente lo propone y desea que no haya posibilidad o que sea difícil el tema de la reelección pero si ustedes dicen que como lo hemos concebido; no es lo correcta y la forma ideal es esta, nosotros somos felices y lo adaptamos; para eso estamos aquí, ahora difícilmente prospere una propuesta en el sentido de que desistamos del tema de evitar la reestructuración, porque eso ya no es jurídico. Eso es político", manifestó Peralta.

Sin embargo, antes de empezar con la participación de los abogados, las personas de protocolo y prensa solicitaron a los miembros de los medios de comunicación que salgan del salón.

Junto a Peralta, se encuentran en representación del Poder Ejecutivo el comisionado de Reformas del Estado, Darío Castillo Lugo y Pedro Montilla, subconsultor jurídico.