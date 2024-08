Canciller dice presión externa surtirá efecto en crisis de Venezuela

En ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, consideró que la presión internacional surtirá efecto en Venezuela “tarde o temprano”, destacando que la OEA cumplió parte de su labor de persuasión para ejercer la diplomacia y descartó cualquier acción militar.

“La organización no es más que una conferencia de los países y los únicos medios a través de los cuales se puede ejercer la diplomacia, es la persuasión, no hay ejército ni queremos ejército para que unos decidan cuando usarlo o no en contra de los otros”, expresó.

Álvarez se refirió nuevamente al tema al ser abordado por la prensa a su llegada a un encuentro desarrollado ayer con diplomáticos encabezado por el presidente Luis Abinader en el Palacio Nacional.

Sin poder militar

Explicó que la OEA no tiene ninguna capacidad para ejercer fuerzas militares ante esta situación, ya que el único organismo que sí puede hacerlo es el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y en este caso, consideró que la situación de Venezuela no es un escenario propicio para recurrir a esas alternativas.

“La OEA lo que puede hacer es continuar con ese tipo de presión”, dijo al referirse a otros encuentros.

“Hay situaciones como estas que uno quisiera que se resolvieran con mayor serenidad y que no hubiese ningún tipo de violencia pero lamentablemente no estamos lo suficientemente desarrollados en la comunidad para que eso ocurra, pero la presión social, que la he visto a través de los años, tendrá su efecto tarde o temprano”, señaló.

Además, puntualizó que hay otros órganos que pueden abogar ante Venezuela mediante el desarrollo de otras sesiones como lo es una Asamblea General extraordinaria o reuniones de consultas con los ministros de relaciones exteriores.

Reconoce Venezuela no es parte de la OEA

El canciller detalló también que el escenario actual tiene ciertas complejidades de explicar debido a que Venezuela ya no forma parte de la OEA, sin embargo, se le cuenta en las votaciones siendo un factor diferencial entre los países.

Afirmó que durante el consejo se ausentaron cinco países por diferentes motivos relacionados a posiciones determinadas que interfieren en la búsqueda de una solución.

“Tengo el optimismo y el convencimiento de que se logrará (una solución) y que República Dominicana, con el presidente Luis Abinader a la cabeza, en la política exterior está haciendo lo correcto”, precisó al pedir a todos los actores de Venezuela “prudencia, cordura y sensatez”.

Sobre el encuentro

Ayer el presidente Luis Abinader se reunió los diplomáticos acreditados en el país en un encuentro privado en el Salón Verde de la casa de Gobierno donde estuvo el director General de Compras y Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, quien explicó que la convocatoria se realizó para compartir información vinculada a los avances y los logros de la República Dominicana en aspectos de institucionalidad, transparencia y, de manera muy particular, vinculado al sistema de contrataciones.

Además el funcionario señaló que este encuentro también resalta la importancia que tienen las compras públicas debido a la representación del 32% del presupuesto del país.

“Compras y Contrataciones representa el 32% del presupuesto general de la nación, es un eje fundamental de la dinámica económica del país, de garantizar la seguridad jurídica, de atraer inversión, de permitir la participación de empresas y proveedores nacionales y extranjeros en el mercado público, de permitir la participación de la mujer”, señaló.