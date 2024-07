El país en alerta por cercanía de gran ciclón

En momentos en que el portentoso huracán Beryl vuela sobre el Caribe con vientos de 260 kilómetros por hora, el presidente Luis Abinader encabezó una reunión en el Palacio Nacional para dar seguimiento al fenómeno.

Beryl azotó ayer las antillas menores del Caribe oriental y se enfila a una velocidad de traslación de 33 kilómetros por hora con rumbo directo a Jamaica, cubriendo con vientos de tormentas y fuertes lluvias gran parte de la costa sur dominicana.

Anoche, el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) colocó bajo alerta roja a las provincias de Barahona y Pedernales ya que serán las provincias más afectadas por las lluvias del huracán Beryl, cuyos vientos de 260 kilómetros por hora, en categoría cinco.

De acuerdo con el último informe del Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos, Beryl pasará a unos 825 kilómetros de la Isla Beata, que será lo más cercano que se colocará de territorio dominicano, según los modelos de predicciones.

“Las provincias de Pedernales y Barahona van a sentir los efectos, casi directos, de tormenta tropical porque los vientos con fuerza de tormenta se extienden hasta unos 205 kilómetros del centro del huracán Beryl. Los efectos de tormenta, tanto como el fuerte oleaje, las fuertes lluvias y las ráfagas de viento estarán más presentes en esa área del territorio nacional”, explicó la directora de la Oficina Nacional de Meteorología, Gloria Ceballos.

La misma indicó que se esperan lluvias significativas en gran parte del territorio nacional, ya que se esperan entre 50 y 150 milímetros y en lugares aislados, se podrían alcanzar hasta los 200.

El ministro de la Presidencia, Joel Santos, reveló que la atención del Gobierno se concentrará en todas las áreas del país ante el paso del huracán Beryl, particularmente en la región del Enriquillo.

“Estamos concentrando nuestra atención principalmente a la zona de la región Enriquillo, particularmente las provincias Pedernales y Barahona, donde se concentrará la mayor parte de la atención, sin embargo, estaremos en todas las áreas del país. Se revisaron los niveles de las presas, que están en el nivel adecuado para recibir la cantidad de lluvias que se esperan. Todas las entidades como Obras Públicas y Mived están preparando los equipos por si el evento produce daños, igualmente las instituciones que tienen que ver con el agua, como Caasd e Inapa. Todo esto se está haciendo coordinado con las alcaldías”, explicó Santos, quien señaló que ya se revisaron los niveles de las presas, principalmente las del Sur, y todas están en el nivel adecuado para recibir la cantidad de lluvias que se esperan para mañana martes, entre 50 y 150 milímetros.

El ministro indicó que las instituciones sociales del Gobierno tienen activo su comité de emergencia para asistir a las personas que resulten afectadas de las torrenciales lluvias que se esperan producto de este fenómeno atmosférico y aseguró que instituciones como el Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones se encuentran preparando sus equipos por si el evento produce daños de infraestructura en el país, además recalcó que todas las medidas que se tomen a partir de la noche del lunes, se realizan en coordinación con las diferentes alcaldías del país.

Video Los efectos de Beryl se empezarán a sentir desde la madrugada del martes



Plan Social se prepara

La directora del Plan Social de la Presidencia, Yadira Henríquez, se mantiene reforzando cada uno de los centros de acopio de las diferentes provincias que han sido decretadas bajo alerta por los estragos que podría provocar el huracán Beryl.

Desde el fin de semana y las primeras horas de ayer, fueron despachadas las unidades de esta institución con los kits de emergencia que incluyen raciones alimenticias, colchonetas, sábanas, mosquiteros, fardos de agua, a provincias como Barahona, Pedernales, Azua, Peravia, San Cristóbal, entre otras, que han sido puestas bajo alerta.

“Estamos las 24 horas dispuestos y listos para enfrentar cualquier situación en la que se necesite la mano amiga del presidente de la república”. Aseguró Yadira.

Prisiones en prevención

La Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC) activó su Plan de Contingencia y dispuso acciones que impidan que los centros penitenciarios se vean impactados por las lluvias que podría provocar el paso del huracán Beryl.

Informó que el Comité de Mitigación de Riesgos, que encabeza Roberto Hernández Basilio, director general de la DGSPC, trabaja para garantizar la seguridad de los privados de libertad, las infraestructuras y los activos de la institución.

Por instrucciones de Hernández Basilio, el Comité de Mitigación de Riesgos de la institución se mantiene en sesión permanente e implementa las medidas preventivas para evitar que las lluvias generen daños.

Entre las medidas dispuestas se encuentran, que los directores de centros permanezcan en sus puestos de trabajo para atender posibles emergencias y resguardar las vidas de los privados de libertad y la del personal administrativo, apegados a las recomendaciones de los organismos de socorro de sus provincias, con quienes deben mantener contacto permanente.

Hernández Basilio, a través del Comité de Mitigación de Riesgos, también instruyó a los directores de centros penitenciarios a proteger los bienes e infraestructuras ante las condiciones climáticas que podría presentar el país.

Los directivos de la DGSPC se mantienen vigilantes ante las condiciones climáticas y en comunicación con las instituciones que conforman el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), a nivel nacional.

Temor en Domingo Savio

Los residentes del Nuevo Domingo Savio, antigua La Ciénaga, en el Distrito Nacional, se encuentran temerosos ante las anunciadas lluvias que serán provocadas por el huracán Beryl.

“Tengo la vida entera viviendo aquí, nací aquí, pero no me acuerdo cuando fue la última vez que estas calles se llenaron de agua así. Esto ya no se inundaba, pero desde que hicieron el proyecto, no pueden caer dos gotas de agua que se vuelve un río”, testificó Wilton Reyes, quien vive en la parte de abajo del sector.

Según las palabras de varios moradores, no se sienten preparados paras ver subir el agua en las calles cuando Beryl, que las predicciones de la Oficina Nacional de Meteorología (Onamet) mantiene que arribará por la costa sur, a unos 300 kilómetros de Santo Domingo, resienta sus efectos sobre el país.

Lo que explicaron es que con la terminación de lo que señalaron como primera fase del Proyecto Nuevo Domingo Savio, que incluye la creación de infraestructuras, instalaciones deportivas, espacios públicos y servicios esenciales que buscan mejorar la calidad de los residentes de La Ciénaga y Los Guandules, no se concluyó el trabajo en los acueductos.

“Empezaron con los acueductos, pero cuando paralizaron la construcción no los llevaron hasta donde deben desembocar y el agua se queda apodada en vez de salir”, afirmó Emilio Valenzuela.