Gobierno afirma recibió el Luis E. Aybar incompleto

El Gobierno informó que los trabajos de construcción de la Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aybar se encuentran actualmente en un 85% y que el pasado Gobierno no la entregó a un 98%, como ha difundido.

“La obra completa estaba en un 73% de avance y hoy se encuentra en un 85%, pudimos pagar de acuerdo a una cubicación que encontramos de la gestión pasada, alrededor de 500 millones de pesos y con eso logramos un avance en la obra de 2,000 millones de pesos, nosotros pudimos bajar ese rojo mucho más de lo que estaba, cosa que es un logro, por eso pudimos en el tiempo de Covid tener pacientes ahí, tenemos consulta externa en ese hospital y otras cosas, como la planta de tratamiento y el avance general de la obra”, expresó el ministro de Vivienda y Edificaciones (MIVED), Carlos Bonilla.

De su lado, el presidente Luis Abinader enfatizó que la actual administración ha sobrepasado en gastos que originalmente se estipularon para la culminación de la obra debido a varios problemas.

“De 6,000 millones, ya estamos en 18,000 millones; y nosotros tenemos que ser cautos, porque nosotros sí protegemos el dinero del pueblo, nosotros cada centavo tenemos que hacerlo en base a la ley. También se dice que estaba listo y no estaba listo, lo que ha estado listo, que lo preparamos nosotros fue el área de consultas y durante Covid lo utilizamos también para dar emergencias”, apuntó Abinader.

Herencia

El ministro Bonilla indicó que los problemas que han afectado la continuación de los trabajos de la Ciudad Sanitaria son “heredados” desde la pasada gestión de Gobierno debido a un déficit en la ejecución presupuestaria de la obra.

“Ese es un problema que viene heredado de la gestión pasada, ya que a raíz de hacer una auditoría de la obra reflejó un rojo de casi tres mil millones de pesos, y nos vimos obligados a exigirle al contratista que invirtiera ese dinero en la obra porque esos equipos ya estaban saldos, pero él para poner esos equipos a funcionar estaba exigiendo pagos, porque él es el único representante de esos equipos y tiene la clave, pero yo no le puedo pagar porque hay un rojo en la obra”, expresó Bonilla.

Al ser cuestionado por medios de comunicación durante la celebración de La Semanal en el Palacio Nacional, Bonilla explicó que el Estado se encuentra procediendo legalmente contra el contratista “Consorcio Consmara-Seminsa”, ya que no se llegó a un acuerdo para que esta comenzarán a operar los equipos.

“Vino un proceso de negociación donde acordamos que se iba a licitar la parte de la obra civil, lo cual ya hicimos, es un gran avance y por eso hoy el contratista nuevo va a poder empezar la obra porque hace tres semanas se le sacó el pago del inicial, y ya se está organizando para empezar a trabajar, pero todo eso es a raíz del problema que le estoy diciendo, todos esos equipos saldos, no se ponen a funcionar, porque el único que tiene la clave es el contratista, y nosotros no podemos tirar esos equipos a la basura, había que tratar de buscar una solución con él, no se pudo, entonces ahora estamos procediendo legalmente contra él”, añadió el titular del MIVED.

El funcionario agregó que se encuentran tomando “todos los pasos necesarios” para poder ganar el caso judicial, ya que “normalmente el gobierno pierde contra el contratista”.