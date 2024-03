Periodista banilejo afronta serios problemas de salud y requiere apoyo

Con 65 años de edad y más de 40 en el ejercicio del periodismo en Baní, Luis Manuel Pimentel desarrolla “a medias” sus actividades personales y profesionales desde junio del 2019 cuando le fueron diagnosticados graves inconvenientes de salud.

La actividad profesional de Pimentel está limitada por los problemas de salud y económicos, toda vez que está desempleado, por lo que está solicitando al presidente de la República, Luis Abinader, que le otorgue una pensión con la cual pueda solventar sus gastos de alimentación y medicina.

Un reciente estudio de su condición cardiovascular realizado en CEDIMAT el pasado 7 de febrero concluyó en que Pimentel tiene “esclerosis valvular aortica y mitral, insuficiencia mitral leve tricuspídea trivial y trastornos de la relajación del ventrículo izquierdo”.

Anteriormente, Pimentel fue intervenido quirúrgicamente de hernia discal en la región lumbar en 1999, ahora presenta problemas en la cervical, dolores en el cuello y en su pierna derecha.

Los estudios a que ha sido sometido Pimentel desde el 2019 revelan que en su columna, a nivel de la cervical, presenta “osteoartrosis cervical. Rectificación de la lordosis fisiológica y desbordamientos discales C3-C4 Y C4-C5.

El 6 de junio del 2019, luego de la realización de un ecocardiograma y el estudio llamado “angio tac coronario” en el Hospital General Plaza de la Salud, fue diagnosticado con: trastornos segmentarios de la contractilidad VS movimiento anómalo del septum interventricular p/b secundario a bloqueo de la conducción, disfunción diastólica del ventrículo izquierdo grado II (patrón psudonormal), Esclerosis mitro-aórtica con insuficiencia mitral leve (grado I) y Función sistólica izquierda y derecha conservadas, por lo cual tiene, por prescripción médica, el no hacer ningún ejercicio físico que implique mucho esfuerzo y el no exponerse a ningún episodio de emoción fuerte.

Los médicos que le atendieron y con los que se sigue tratando, explicaron que se trata de una cardiopatía isquémica y que ello consiste en dificultad para el flujo sanguíneo entre el ventrículo izquierdo y el derecho.

Historial profesional

Pimentel se inició en el periodismo como redactor del noticiario “Informativo Radio Baní” en 1979, luego pasó a formar parte del programa diario de noticias, entrevistas y comentarios “Temas del Momento”, bajo la dirección de Edgard Guerrero y Virtudes Álvarez.

Como parte de su desempeño laboró como relacionador público de diferentes instituciones públicas y privadas, entre ellas: Asociación de Comerciantes Detallistas donde además, editaba la revista “El bodeguero”, Junta de Regantes Nizao-Valdesia, Instituto Agrario Dominicano, Ayuntamiento de Baní, Instituto de Estabilización de Precios (Inespre), Edesur Dominicana y la Universidad Federico Henríquez y Carvajal.

En la actualidad participa en el matutino “Visión Matinal” que se transmite por los canales tres y diez de los sistemas de televisión Trebol Cable y Luz Visión.

Corresponsal de los periódicos El Nuevo Diario y El Nacional, así como de Radio Clarín. Trabajó como redactor y subdirector del periódico regional “La Verdad del sur”, al tiempo que redactaba para el periódico local “Impacto” y editaba en todas sus partes el periódico “El Banilejo”.

Desde febrero del 2010 hasta marzo del 2020, Pimentel se desempeñó como director productor de la revista especializada en asuntos históricos, culturales y de investigación “Mi Revista”, publicada de cada mes, la que sembró un gran legado en el acervo cultural de los banilejos.

Aportes a la historia y la literatura

Como aportes intelectuales, Pimentel tiene tres libros publicados: “Cañafístol: Origen y Evolución”, junto a su fallecida esposa Adys Jiménez, 2010. “Matrimonio Religioso, El Concordato en Baní y La Ley 198-11”, 2014; y “Tesoros de Baní -Tomo I-“, 2022. Esta producción incluye trabajos interesantes del quehacer socio económico y la historia hablada de la provincia Peravia.

En la actualidad prepara el tomo II de Tesoros de Baní y tiene lista para imprenta la novela “Remigio: los espíritus y su resguardo”.

Hoy debe llevar una vida resumida a la pasividad ante el peligro de muerte súbita por insuficiencia sanguínea, de lo que está constantemente amenazado, pues a diario siente dolores en el pecho y calambres en brazo y mano izquierda.

Participación en grupos sociales

Persona activa en sus compromisos sociales, Pimentel ha ocupado puestos de vanguardia en la regional del Colegio Dominicano de Periodistas del que es miembro activo desde su fundación, Fundación para el Desarrollo Banilejo, Baní Country Club, el Club Rotario de Baní, Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, Colegio de Abogados del que es miembro activo y Comité organizador de los festejos del 250 aniversario de la fundación de Baní.