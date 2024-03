Abinader valora potencial del país para expandir nuevas industrias y generar empleos

El presidente Luis Abinader reconoció el esfuerzo que realizan los países de la Alianza para el Desarrollo en Democracia (ADD), alineándose con la política de Estados Unidos, para atraer a la vanguardia de la tecnología, la industria de semiconductores a la República Dominicana.

“Estamos ante una oportunidad inédita e inmejorable para que juntos, como bloque, reforcemos la resiliencia de aquellas cadenas de suministro que son vitales para nuestra seguridad y la sostenibilidad de nuestras economías”, expuso.

El jefe de Estado dijo que la República Dominicana ha sido objeto de un estudio elaborado por The Information Technology and Innovation Foundation (ITIF), que no solo ha examinado el país, sino que ha resaltado su potencial significativo en el sector de ensamblaje, prueba y empaque de semiconductores, así como en el sector de placas de circuito impreso.

El mandatario felicitó el encuentro durante su participación en la Reunión del Diálogo Consultivo para el Crecimiento Económico y las Cadenas de Suministro, junto al subsecretario del Departamento de Estado de Estados Unidos para el Crecimiento Económico, Energía y Medio Ambiente, José W. Fernández: el ministro de Industria y Comercio, Víctor -Ito- Bisonó, y altos funcionarios de la ADD de Costa Rica, Ecuador y Panamá.

Lo trascendental de estas industrias

El gobernante manifestó que la importancia de esta industria para el país es trascendental por la alta calidad de los empleos que representa y porque abre un futuro prometedor para nuestros países, por la confianza que generamos para una industria de envergadura estratégica.

“Agradezco el acompañamiento de diversas organizaciones internacionales, en apoyo a la ADD como el BID (Banco Interamericano de Desarrollo) y el Banco Mundial, entre otras. Su asistencia técnica y financiera han sido sumamente valiosas. Y quiero resaltar también el apoyo y participación en esta reunión de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, agencia con la que esperamos poder trabajar para impulsar las acciones propuestas” expresó el gobernante.

Paso contundente y pasar a la acción

El presidente Abinader hizo un llamado a no detenerse en todos los avances que ya se han alcanzado y a empeñarse ahora más a fondo para dar un paso contundente y pasar a la acción.

“Trabajemos en torno a las propuestas discutidas, fortalezcamos las capacidades de nuestro talento humano, avancemos en el camino hacia la burocracia cero y promovamos estratégicamente y de forma sostenible nuestras economías, para seguir posicionándonos en la región y el mundo como la opción más eficiente y competitiva para las inversiones, buscando nuevos destinos”, dijo.

El jefe de Estado sostuvo que este espacio tiene una importancia de primer nivel y que desde que quedó establecido, ha estado dando seguimiento muy de cerca a los trabajos y a las discusiones que se han ido desarrollando, bajo los pilares que conforman la ADD.

Refirió que le complació sobremanera la firma del Memorándum de Entendimiento suscrito entre los países de la ADD y el Gobierno de los Estados Unidos, con el cual formalizaron el Diálogo Consultivo para el Crecimiento Económico y las Cadenas de Suministro.

El subsecretario de EU, José W. Fernández, resaltó el potencial que tiene República Dominicana en varios sectores, como la industria de dispositivos médicos y productos farmacéuticos. Dijo que la alianza de estos cuatro países va más allá de los temas económicos, sino que comparten la convicción de que la democracia tiene que beneficiar estos pueblos.