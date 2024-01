Seis funcionarios aún no han entregado su declaración jurada de bienes

A meses de terminar el actual mandato del presidente Luis Abinader, todavía existen seis funcionarios que no han depositado su declaración jurada de bienes.

Según informó la directora de Ética Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, se ha aplicado la ley que exige a los funcionarios la realización y entrega de su declaración jurada, pero aún hay algunos que se resisten a completarla.

“Aquí no se exigía el cumplimiento de la declaración jurada de bienes. Pero hoy en día, en su gobierno, me informa el contralor general de la República que solamente seis funcionarios no han cumplido”, reveló Ortiz Bosch durante La Semanal, realizada en la provincia Duarte.

De igual manera, indicó que hay 480 funcionarios de gobiernos pasados que no realizaron su declaración jurada de bienes cuando les correspondía, quedando con esa deuda pendiente.

DECLARACIONES PASADAS

Desde el inicio de su mandato, Abinader ha insistido en varias ocasiones en que sus funcionarios presenten su declaración jurada de bienes, ya que de lo contrario serían suspendidos.

Incluso, a las pocas semanas de haber tomado posesión, el actual mandatario impuso fechas para la entrega de la declaración jurada de bienes, refiriéndose a la posibilidad de que si estos funcionarios no cumplan con esta orden serían destituídos.

“Si en tres semanas pos­terior al día 15 de septiem­bre (de 2020) no entrega la declara­ción jurada de bienes (el funcionario) entonces es­tará destituido”, aseguró el mandatario en aquel entonces.