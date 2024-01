Abinader: Las elecciones serán un mayor compromiso para seguir trabajando por el bien del país

El presidente de la República y candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis Abinader, afirmó que la victoria que obtendrá es organización en “las elecciones de febrero como en mayo, serán un mayor compromiso para seguir trabajando por el bien del país”.

Expuso que los números que manejan hasta ahora, presagian unos resultados en favor de la entidad política en los próximos certámenes.

“Aquí no es si vamos a ganar o no, sino con el porciento. Karina no tiene competencia (en la candidatura como alcaldesa), puede ser un 60, 65 o hasta un 70 por ciento, eso es lo que indican los números”, expresó Abinader al salir de un almuerzo en el obispado de La Altagracia.

El mandatario también se refirió a los problemas de agua potable, indicando que en ese sentido el actual gobierno ha resuelto problemas e invertido cinco veces más que los gobiernos anteriores.

Señaló que sin querer entrar en detalles, está el caso de la inversión cuantiosa que hizo el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana para supuestamente resolver el tema de suministro de agua potable “quedando cortos, con mucho invertido y sin resolver, lo que el actual gobierno ha tratado de revertir y se están dando soluciones al problema”.

El asfaltado

Indicó que respecto al asfaltado en la ciudad, se ha ejecutado un 12 %, y se trabaja para completar hasta el 40% en Higüey, al tiempo de indicar que se debe llevar a otras ciudades.