Ministro de la Presidencia visita familia de Manoguayabo tras historia publicada por Listín Diario

El ministro de la Presidencia, Joel Santos, expresó que visitará este vierners la casa de Andreina de León, luego de que Listín Diario publicara una historia de la familia de escasos recursos que reside en una barriada de Manoguayabo.

“Por instrucciones del presidente Luis Abinader, visitaré hoy en la mañana esta familia para evaluar sus condiciones y tomar las acciones necesarias que les permita renovar esperanzas y emprender un camino en bienestar”, indicó Santos en su mensaje publicado en su cuenta de Instagram.

La historia de Andreina de León y su esposo Fabián García fue dada a conocer por el Listín Diario por medio del reportaje “Lo perdieron todo y ahora no tienen nada para la Nochebuena”, en el que la familia relató que sus bajos recursos le pronosticaban un futuro incierto para la cena de Nochebuena.

“En las aguas pasadas la cañada se rebosó y dejó secuelas en mi hogar… Se ha ido cobijando la casa con zinc… Perdí los trastes, la cama donde ellos dormían… Mis dos niñas más grandes no estuvieron yendo a la escuela porque perdimos los uniformes”, expresó de León a periodistas de este medio.

Uno de los cinco hijos de De León, el pequeño Wilder, padece de una cardiopatía congénita, por lo que cada 15 días la familia debe llevarlo al médico para seguir un tratamiento consistente en una vacuna con un costo de RD$8,300.

Sin embargo, la familia manifestó que muchas veces no encuentra ni para comer. Debido a la condición de su hijo Andreina no ha podido trabajar, ya que tiene que estar constantemente pendiente de él, y su esposo no tiene un empleo fijo, sino que es “chiripero”, por lo que sobreviven de lo que este pueda conseguir y la solidaridad de sus vecinos.