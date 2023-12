Abinader: ministerio público es que sabe de exfuncionarios

El presidente Luis Abinader explicó ayer el tema de los exfuncionarios de su gestión que no han sido interrogados por el ministerio público, pese a ser ser mencionados en supuestas irregularidades durante sus labores.

“Habría que preguntarle al Ministerio Público a ver a quién llama y a quién no llama. Hay cantidades de denuncias de corrupción de los gobiernos anteriores que tampoco han llamado, sería bueno preguntarle”, expresó el mandatario al ser cuestionado sobre el poco interés de la justicia en investigar a profundidad diversos casos que han causado revuelo durante estos tres años de gobierno.

Abinader habló ayer durante una entrevista en el programa Zol de la Mañana, que se produce por la emisora 106.5 del grupo RCC Media.

Sostuvo que en su mandato se detectan a tiempo esas irregularidades, porque hay una supervisión estricta. Dijo que el ministerio público sabe a quién solicitar de acuerdo a las pruebas que tenga en su poder y que la lucha contra la corrupción a favor de la transparencia, no solo fue una promesa de su campaña sino que se ha materializado durante todo su gobierno.

“Hay muchas críticas de casos de corrupción del pasado que no se han llevado (al Ministerio Público) y yo no he opinado”, sostuvo.

Además, se cuestionó sobre la cantidad de acciones que implementaron los gobiernos pasados para prevenir la corrupción. “Yo no recuerdo ninguna, recuérdeme una”, dijo respondiendo a una pregunta de los participantes del elenco.

“Yo no puedo garantizar que no haya corrupción, lo que debo de garantizar es que yo actúe como estoy actuando, cosa que no era en el pasado”, señaló.

Además, que los casos de corrupción dados a conocer no han afectado al erario dominicano. “¿En qué caso se ha afectado el patrimonio público?”, preguntó.

Consideró que en las gestiones pasadas la corrupción estaba “enraizada en todos los niveles” y que ahora se está actuando “con quien sea”, tras calificar los sometimientos como “decisiones valientes”.

Resaltó que erradicar la corrupción es determinante para lograr que una nación se desarrolle y recomendó a la oposición a denunciar las irregularidades que tengan conocimiento para llevarlo a la justicia. “Lo que yo puedo decir es que en este gobierno no pasa un caso de RD$18,000 millones, aquí no pasa eso, aquí hay controles”, citando indirectamente un caso de la pasada gestión.

Oposición desesperada

El presidente Abinader también se refirió a su posicionamiento en las encuestas. y dijo sentir que la oposición está más desesperada de lo normal por los indicadores que se reflejan, los cuales lo ubican con el porcentaje mayor.

“Para que la gente se vaya acostumbrando estamos rondando hasta el 60 por ciento y la oposición la noto un poco desesperada a veces, fuera de lo que ha sido la personalidad de muchos de los participantes. Estamos entre 57 y 60 por ciento en votos efectivos. Yo quisiera bajarle algo pero los encuestadores no me lo permiten”, dijo.

Ante la “desesperación” que muestran algunos aspirantes de partidos opositores, dijo que esta actitud no es buena porque nunca se ha conseguido votos bajo ese sentimiento. “Esto es un pueblo sensato y la sensatez es la que puede conquistar más votos”, señaló.

Indicó que le sugiere a quienes tienen los datos que se debe de “trabajar más” como si esos indicadores no fueran realidad y que el partido que encabeza tiene un liderazgo sensato y no radical. Además que su partido perdió muchas veces y por tanto, no se acabaría el mundo si vencen a los partidos contrarios en las próximas elecciones.

Crecimiento económico

El presidente Abinader indicó también que el país debe desarrollarse con sus propios recursos, porque con la inversión extranjera se prolongaría por muchos años. “El país que se piense desarrollar pensando que va a contar la ayuda internacional no va a llegar muy lejos”, dijo añadiendo que ciertamente la nación ha contado con el apoyo de otros países en proyectos muy puntuales.

Resaltó que está “muy optimista” con el próximo año ya que se prevé que la economía crezca en un 5%. Señaló que el objetivo de la política económica era controlar la inflación provocada por la guerra entre Rusia y Ucrania, que incrementó las materias primas de productos agrícolas.

Ayer también el presiente Abinader tenía programada una rueda de prensa a la 6:00 de la tarde en el Palacio Nacional, pero fue suspendida por la alerta de lluvias emitida por el Centro de Operaciones de Emergencia (COE).