“Un cambio del cielo a la tierra”: moradores del Nuevo Domingo Savio celebran el proyecto

Falta poco para que sea inaugurado el proyecto que ha cambiado el nombre del populoso sector distrital de La Ciénaga a Nuevo Domingo Savio, o por lo menos eso comentan haber escuchado los moradores y algunos de los ingenieros y trabajadores del mismo.

Mientras distintos equipos de contratistas del Estado se esfuerzan por culminar con lo que parecen detalles ínfimos de la gigantesca obra, los residentes del Domingo Savio celebran los beneficios que consideran que desde ya ha llevado para el barrio.

“Este barrio ha dado un cambio del cielo a la tierra. Tengo mi vida entera aquí y con el corazón en la mano te puedo decir que esto no es lo mismo”, expresó Amarilis Mateo, quien reside en una de las casas con las que abre el barrio y se encuentra de frente a la cabeza del proyecto.

Según la señora Mateo, la misma gente se ha empezado a organizar y entender que la basura es lo primero que no deben lanzar al río con el que colindan: el Ozama.

Asimismo, los comunitarios están de acuerdo con el hecho de que, al haberse ampliado la calle principal, se han reducido o eliminado los tapones en La Ciénaga y a su vez, los accidentes.

“Esta calle no se podía transitar porque era demasiado estrecha, ahora no, ahora es gigante… Lo que sí te puedo decir, es que no sólo la principal debería ser ampliada, también para allá dentro”, manifestó Ramón López, un vendedor de pescado.