Concluye hoy protesta en el Cibao

El paro de labores convocado por la coalición de grupo populares del Cibao, que afectó la docencia, transporte y comercio en demanda de obras y mejora de los servicios públicos, concluye a las 6:00 de la mañana de hoy.

Los convocantes a la protesta reportaron que varios de sus miembros fueron apresados y maltratados, de manera arbitraria, por parte de la Policía Nacional, en San Francisco de Macorís y Navarrete.

Durante las primeras horas, se reportó una baja en el transporte desde y hacia los pueblos de la Línea Noroeste, pero en el transcurso del día todo se normalizó en la autopista Joaquín Balaguer, en el municipio de Navarrete.

En Navarrete fueron suspendidas la docencia y las principales actividades comerciales.

Fue muy notoria la presencia policial y miembros del Ejército de República Dominicana en lugares estratégicos de Navarrete, sin que se hayan registrado enfrentamientos entre los agentes y manifestantes.

Mario Mercado, quien se gana la vida como motoconcho, explicó que en la calle no hay pasajeros.

“Hoy no sé cómo voy a pagar mis compromisos, porque no me he ganado ni 50 pesos”, sostuvo Mercado.

En todo el centro histórico, principal arteria comercial de Santiago, a pesar del llamado a huelga en la regional en el Cibao por los grupos populares, en esta ciudad las actividades laborales fueron normales.

Gran parte de las tiendas ubicadas en la calle Del Sol estuvieron abiertas y operando con regularidad.

De igual forma, el transporte mostró una baja, al inicio de la mañana del lunes, pero luego las unidades del concho se fueron incorporando.

Mientras que la presencia militar fue muy notoria en las diferentes calles del centro de la ciudad.

No se reportaron disturbios, en cambio en algunos barrios se registraron quemas de neumáticos, en sectores, como La Ceibita de Pekín, Los Ciruelitos y Licey Al Medio.

Los centros educativos tanto públicos y privados permanecieron cerrados.

Provincia Duarte

Según los dirigentes de los grupos populares, el paro regional del Cibao transcurrió de manera pacífica en San Francisco de Macorís y el comercio acató de manera parcial el llamado.

Entre las demandas de los convocantes de la provincia Duarte se encuentra la construcción y arreglo de centros educativos, construcción de aceras y contenes en los barrios populares, asfaltado de los barrios, pago a los ahorradores de Munne, pago a los obreros cancelados en el ayuntamiento municipal, entre otras reivindicaciones.