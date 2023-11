Los embajadores de cuatro países observan situación de la frontera

Los embajadores de México, Panamá, Honduras y Colombia recorrieron ayer la frontera en Elías Piña para constatar la situación que se vive en esa zona tras los incidentes registrados desde el pasado martes.

Los representantes diplomáticos aprovecharon una visita guiada por el Ejército de República Dominicana para ir hasta la frontera y ver el avance de la construcción del muro fronterizo que levanta el gobierno.

Sobre ello, el embajador de México en el país, Carlos Miguel Aysa González, señaló que durante su visita se percataron de que la situación “estaba tranquila” y que tuvieron la oportunidad de tomarse fotografías con un policía haitiano aprovechando las coyunturas.

En ese orden, la embajadora de Honduras, Sonia Leticia Cruz, valoró la oportunidad de poder ver “in situ” de la situación de la frontera entre ambos países, mientras que Darío Villamizar Herrera, representante del cuerpo de diplomático colombiano en el país, manifestó que están “complacidos” con la visita.

Al tiempo que Pablo Javier Pérez Campos, embajador de Panamá en República Dominicana, señaló que se vio que el país es “un Estado cumplidor de los derechos humanos” y que los ciudadanos deben estar “orgullosos de sus fuerzas armadas”.

La visita de los diplomáticos a la frontera se produce luego de que el pasado martes haitianos quemaron neumáticos e intentaron cavar una zanja cerca de la verja fronteriza próxima a la provincia Dajabón, al tiempo que hicieron daños a la pirámide 13 que marca los límites fronterizos.

De acuerdo a lo explicado por el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, esta acción de los haitianos fue para impedir que el Ejército de la República Dominicana patrullara la zona, al tiempo que aclaró que no hubo ningún tipo de provocación de los militares, sino que las agresiones provinieron del otro lado.

En respuesta los hechos ocurridos, el canciller hizo un “llamado enérgico” a las autoridades haitianas para que asuman el control de orden en su territorio y eviten “nuevas situaciones que sigan agravando la ya delicada situación”.

De igual manera, exigió al gobierno haitiano una “ratificación pública” informando que no cuestionan en ninguna medida la actual delimitación fronteriza, al tiempo que reiteró que el país no ha violado ninguna integridad territorial haitiana.

Anteayer, Haití continúa enviando agentes armados a la localidad de Juana Méndez para dar apoyo a los miembros de POLIFRON y de la Brigada de Seguridad de Áreas Protegidas (BSAP).

El incidente ocurrió próximo al canal que construyen haitianos para desviar las aguas del río Masacre, obra en la que trabajan actualmente en el dique de toma.

Frontera en calma

Todo transcurre en calma, luego de varios días de tensión entre Haití y la República Dominicana tras el incidente del martes mismo que provocó el reforzamiento de agentes en Juana Méndez y de militares en Dajabón.

Este viernes los agentes de Polifron y otros cuerpos armados mantienen a los civiles alejados de la línea fronteriza, aunque se desconoce otros detalles de su misión por el momento.

Según nuestro corresponsal Goidy Reyes, del lado dominicano que está próximo al canal que realizan civiles de Haití el Ejército mantiene el reforzamiento con soldados armados para garantizar la seguridad.

Por aire con helicópteros y tierra con vehículos todoterreno y blindados, soldados del Ejército mantienen el patrullaje en la frontera.

Incendio en mercado de Dajabón

Un informe que recibió el alcalde Santiago Riveron, en su despacho determinó que fue un cortocircuito provocó el incendio en horas nocturnas en el mercado fronterizo de Dajabón producto de una mala conexión inalámbrica fue la conclusión de la investigación.

“Para nosotros es inaceptable, no pueden ellos pretender que nosotros los vamos a indemnizar por un accidente que realmente el ayuntamiento y el gobierno dominicano no han tenido nada que ver, no tienen culpa”, expresó Riveron ante la exigencia de los extranjeros.

Comerciantes haitianos que perdieron todas sus mercancías durante el incendio esperan una indemnización del gobierno central tras ocurrir el incendio en territorio dominicano.

El fuego que ocurrido el 11 de octubre del mes pasado afectó 38 locales algunos en su totalidad y otros parcialmente de los cuales 36 son ocupados por comerciantes haitianos y 2 por dominicanos.